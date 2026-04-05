Nianzou hunde al Sevilla en el Tartiere y dispara el miedo al descenso (1-0)

El Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza saltó al Carlos Tartiere sin marcajes al hombre, con un equipo ordenado e intentando estabilizar cuanto antes un partido que se iba a complicar antes de lo previsto e iba a ser determinante para la primera derrota del madrileño en el banquillo sevillista.

Con un 4-4-1-1 de partida, consiguió frenar a un Real Oviedo que apenas se personó por los dominios de Odysseas Vlachodimos y cuya primera acción llegó en un saque en el que le pitaron al griego córner en contra por la nueva norma de retener el balón ocho segundos.

Fue Akor Adams quien le ganó la partida a Dani Calvo y estuvo cerca de ganarle el duelo a Escandell para anotar, pero se le fue larga la única oportunidad, en el 5', que tendría en todo el primer tiempo.

Pedirían los de García Plaza roja a Fede Viñas por un pisotón a Sow en una disputa de balón que Hernández Hernández saldó con amarilla.

Empezó a crecer el Sevilla, a sentirse cómodo en un verdadero choque por la permanencia que pronto sufriría un revés. Antes de ello, desde la esquina, hasta seis veces en el primer acto, llegarían las más peligrosas de los sevillistas en el Tartiere, sobre todo en dos cabezazos de Nianzou.

Sería precisamente el central galo el protagonista de las dos acciones fatídicas para los nervionenses en Asturias. Primero perdió la marca de Fede Viñas en un córner botado por Reina que el ariete del Oviedo cabeceó a la red en el 32', y seis más tarde el francés se durmió en una entrega fácil y el delantero uruguayo le ganó la partida. Roja clara, despiste importante y duro revés para los de García Plaza.

Pensó el madrileño en tocar el once en el momento, pero aguardaría al descanso para pensar mejor qué decisiones tomar, optando por Castrín y Manu Bueno por Carmona y Sow. El Sevilla también reclamaría la roja para Sibo antes del paso por vestuarios por un pisotón sobre Sow.

El Oviedo, con superioridad numérica, salió al segundo acto en tromba y tuvo dos llegadas de peligro antes del 50', sobre todo la segunda en una jugada bien elaborada que no culminó Nacho Vidal.

No tendrían los 45' finales grandes oportunidades en un partido con fallos, muchas faltas y en el que el Sevilla, una vez controló el déficit numérico en el campo, logró ir ganando metros y generar desde la esquina, pero en ellos no intimidó a Escandell.

Santi Cazorla, que fue uno de los cambios de Almada, frenó la dinámica ascendente, por momentos, del conjunto nervionense en el encuentro. La magia del asturiano y el temple que tiene ayudó a que el Oviedo no se descompusiera, recuperara la calma y tuviera incluso opciones, él mismo e Ilyas Chaira, de hacer el segundo.

En los instantes finales lo probaría Nemanja Gudelj en una falta en la frontal que cometió Eric Bailly, pero no halló portería el serbio. También Ejuke y Akor, en una contra en el 94', pudieron hacer un gol que nunca llegó y que deja al Sevilla Fútbol Club al borde del abismo.

Igualado con Alavés y Mallorca, Luis García Plaza se estrena con derrota en el Sevilla en un Carlos Tartiere maldito para él. El descenso está tan sólo a dos puntos y lo marca el Elche con 29, con quien los sevillistas tienen el average particular empatado. Ocho partidos por delante en un mes y medio y cada día con menos margen de error.

El próximo sábado a las 21:00 debutará García Plaza en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un duelo de altura contra un Atlético de Madrid dolido tras perder con el Barça y que tendrá los cuartos de Champions también entre el choque en Nervión. Ahora sí que asusta el descenso y el efecto inmediato de entrenador nuevo queda desvanecido en el campo del colista.