El aviso de García Plaza tras la derrota del Sevilla en Oviedo: "No podemos tener estos errores que cuesten goles"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, habló en DAZN al término del partido en el Carlos Tartiere contra el Real Oviedo que se saldó con derrota en su debut al frente del banquillo nervionense.

Un gol de Fede Viñas en el 32' aprovechándose de un error de Nianzou, expulsado en el 38', marcó un duelo por la permanencia que acerca al Sevilla al descenso y da esperanzas a un Oviedo a siete de la salvación.

Sensaciones del partido: "Creo que lo que no esperaba era jugar, no digo que sea justo o no justo, sino jugar con 10 tanto tiempo. Eso es un hándicap ante cualquier rival en cualquier situación. Además lo habíamos hablado de intentar no quedarnos con 10, pero esa jugada marca un poco hasta ahí. Quitando el córner que tenemos un fallo grosero y tenemos que corregir eso, porque además no podemos permitirnos el lujo de recibir un gol. Otra cosa es que me gané en una disputa, que es fútbol, pero estaba solo, rematando, no puedo haber esos despistes y tenemos que corregirlo. El equipo este año y el otro no había tenido ni una situación de al revés. Ha sido el córner del gol y el córner de los 8 segundos a Odi, y no habían llegado más. Y nosotros, sin embargo, hemos tenido situaciones para hacer daño en balón parado, en el equipo estructurado, aparte ya hay otro partido y el equipo compite con 10. Intentamos reducir al máximo, tener nuestros momentos, los chavales han echado todo lo que tenían que tener, pero ya ha pasado el partido, ahora solo tenemos que preparar el sábado contra Atlético y pensar que si competimos y mejoramos detalles, podemos ganar el partido".

Polémicas del partido: "Cuando termina, sí que le he comentado tres jugadas: una es la de Gudelj, que me parece que hay un penalti muy claro en la primera parte a Gudelj por el agarrón; la segunda creo que hay una expulsión de, no sé quién ha sido, no me acuerdo, pero con un pisotón a Sow, que lo he tenido que cambiar -tiene así, el tobillo así, creo que se ha lesionado-, entonces creo que es una roja, mi opinión, humildemente es una roja clara. Y la de la roja sí que yo puedo entender ahí, pero bueno, esa incluso la puedo entender, pero la del penalti a Nema ya en la primera parte, no sé quién era el jugador, no me acuerdo, la de Sow, que tiene el tobillo fatal, fatal, o sea que creo que esa era una roja para ellos, igual que a lo mejor la otra roja, y el penalti creo que es muy claro también".

Profundiza en las decisiones arbitrales: "Son decisiones, al final no podemos cambiarlas, después de las explicaciones, te dice que no hay suficiente fuerza para el contacto, lo respeto y ya está, no hay más. Ahora lo que tenemos que hacer es entrenar, creo que crecer dentro de las sensaciones que hemos tenido, pero no es un palo, es un palo gordo, porque es el primer partido que entreno, que les entreno, y quiero que plantearse el partido de una manera que yo creo muy diferente a lo que estaban haciendo, y el equipo creo que hasta el gol, jugando como visitante, ha tenido más situaciones de peligro que el rival. Creo que al final lo que tenemos que buscar es estar más acertados y sobre todo no tener estos errores y nos cuesten goles".

Mucho por mejorar: "Sí, pero no hay tiempo, ¿eh? O sea, déjate que no hay tiempo, tenemos que volver a sumar el sábado en casa y tenemos que recuperar a los jugadores, trabajar y volver a sumar en casa, no hay otra historia. A lo mejor es el primer partido de Liga, pues bueno, me quedo con cosas positivas, pero es que no es el primer partido de Liga, entonces venimos con una rémora que tenemos que intentar cambiar.