Kike Salas pide perdón a la afición del Sevilla tras la derrota en Oviedo: "No se merecen esto"

Kike Salas fue el jugador del Sevilla Fútbol Club que atendió a los micrófonos de DAZN al término del partido en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo que se saldó con derrota sevillista.

El central de la cantera de Nervión pidió perdón en primer lugar a los aficionados sevillistas que se desplazaron hasta la capital de Asturias e hizo balance de un encuentro muy negativo para los intereses del Sevilla.

Análisis del partido y perdón a la afición: "Sensaciones muy malas, y nada, lo primero de todo queríamos pedir disculpas y perdón a la afición, darle las gracias por todos los desplazados que han venido hoy a apoyarnos y nada, no le hemos podido conseguir nada aquí hoy, y nada. La verdad que es una derrota bastante dura, veníamos con muchas ganas después del parón para por la victoria y creo que el partido lo empezamos bien, después nos meten en el gol de córner que creo que es prácticamente la primera que ellos nos llegan y después, bueno, después de la expulsión, quizá nos ha costado mucho más porque al final ellos aquí aprietan mucho y son un buen equipo".

Expulsión de Nianzou: "Yo estaba en la otra banda, creo que el delantero creo que se mete por delante. Es verdad que le decíamos al árbitro que creo que él con el control se iba hacia afuera y quizá yo a lo mejor podía estar ahí pero bueno, es el árbitro el que decide y ya está, poco más".

Cambio de entrenador y recta final de temporada: "Estábamos con mucha ilusión porque como te digo teníamos nueve finales por delante que lo tenemos que sacar todos juntos. Ahora tenemos ocho y nada, con el nuevo cuerpo técnico nos ayudarán a estas ocho finales. Tenemos que ir todos unidos también con la afición porque bueno, ellos no se merecen esto y creo que bueno, de nuevo pedirles perdón y nada, decirles que nos lo vamos a dejar todo para el siguiente partido que lo tenemos en casa".