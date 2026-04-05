Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Oviedo en el Tartiere: Nianzou tira todo por la borda

El Sevilla Fútbol Club perdió en Oviedo por un error flagrante de Nianzou en la marca y posteriormente dejando al equipo con diez y se asoma a un descenso que está a sólo dos puntos.

Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club

(3) Luis García Plaza: falló en su debut al frente del Sevilla. El equipo supo frenar al Oviedo en los primeros minutos como tenía planteado y empezó a generar desde la esquina, pero las virtudes en el campo siguen siendo escasas y los errores siempre aparecen. Hoy fue el turno de un habitual como Nianzou que se cargó el partido. A dos del descenso y poco tiempo para trabajar en cada semana.

Titulares

(5) Odysseas Vlachodimos: no pudo hacer nada en el gol de Viñas y salvó los de Cazorla y Chaira.

(4) José Ángel Carmona: en el 43' vio la cartulina amarilla que lo dejará sin jugar contra el Atlético de Madrid. García Plaza lo cambió ante la posibilidad de que viera otra y acabara el equipo con 9.

(0) Tanguy Nianzou: incapacitado para jugar al fútbol profesional con errores impropios de la élite. La culpa de que juegue es de quien lo pone y quien confía en que mentalmente no vaya a tener desconexiones. Perdió la marca del gol de Viñas y se marchó expulsado en el 38'. No debería vestirse de corto en lo que resta de temporada.

(5) Kike Salas: el que más pelea e intenta que el Sevilla sea competitivo, pero tampoco puede sostener una defensa en la que no tuvo compañero. Pudo estar más fino en el gol.

(4) Oso: García Plaza acabó con la inexplicable decisión de Almeyda de poner a Suazo por delante de Oso, pero el canterano tampoco cuajó un partido bueno en un día en el que casi nadie dio el nivel esperado.

(5) Batista Mendy: no fue protagonista de un duelo que si bien cerró su parcela y no permitió, con once, juego interior del Oviedo, no consiguió imponerse ante un colista con muchos fallos individuales.

(5) Nemanja Gudelj: empezó en el doble pivote con Mendy y terminó en la retaguardia y cumplió sin alardes. Tuvo la última del Sevilla en sus botas en una falta que se marchó muy desviada.

(4) Juanlu Sánchez: tuvo fallos en la entrega en campo rival pero no paró de correr primero como extremo y luego como carrilero largo.

(5) Djibril Sow: Fede Viñas en los primeros minutos y Sibo al descanso lo pisaron y dichas acciones no fueron entendidas por Hernández Hernández como posibles expulsiones. Debieron dolerle, no jugó el segundo tiempo.

Djibril Sow durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports entre Real Oviedo y Sevilla FC, este domingo en el estadio Carlos Tartiere / Eloy Alonso / EFE

(5) Rubén Vargas: el parón de selecciones con Suiza tras salir de una lesión no fue lo más óptimo para que el atacante sevillista llegara en plenas condiciones al Tartiere. Un disparo cruzado con malicia al borde del descanso y poco más.

(3) Akor Adams: una vez se puso de gol, en el minuto 5, y tiró por tierra la opción al ganarle hueco Escandell. Poco más.

Suplentes

(4) Manu Bueno: desde finales de 2025, Almeyda sólo le había dado 32 minutos. García Plaza le dio toda la segunda parte y tampoco es que con su actuación pueda pedir mayor protagonismo.

(5) Andrés Castrín: no cometió errores, suficiente para entender que ya, de momento, le ha ganado la terna a Nianzou de aquí a final de temporada.

(4) Isaac Romero: algo de lucha que no llegó nunca a nada. Al Sevilla le faltan muchas cosas para que los delanteros sean protagonistas en el juego.

(4) Gabriel Suazo: algo menos de veinte minutos y lo que más aportó fue darle descanso a Oso.

(5) Chidera Ejuke: en el descuento logró ganar un balón importante para mandar al área en una contra malograda finalmente.