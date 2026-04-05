La resurrección del Sevilla de Luis García Plaza comienza en el Tartiere

Un Sevilla Fútbol Club con el miedo en el cuerpo y con Luis García Plaza estrenándose en el banquillo aterrizó en el aeropuerto de Asturias para medirse al Real Oviedo en el Carlos Tartiere este Domingo de Resurrección. La situación clasificatoria dicta mucha mayor urgencia en el lado de los ovetenses, colistas a diez de la salvación, que en el de los nervionenses, decimosextos con 31 puntos y con dos de ventaja respecto a un descenso del que nadie quiere hablar.

Ambos se juegan la vida y para ambos la jornada 30 de LaLiga EA Sports será una final, o algo más que una semifinal como lo catalogó García Plaza en la previa, que reconoció ver mejora en el Oviedo en los últimos encuentros en casa : "El Oviedo tiene gente con calidad, con talento, a Reina, Hassan, Fede, Ilyas y nosotros igual. Tenemos que sentirnos cómodos, si hay que sufrir diez o quince minutos hay que tener el esfuerzo de todos y no dejar de hacer las cosas estemos bien o mal, que esto es lo que nos va a mantener en la competición. Es verdad que tenemos diversidad de idiomas, tienen que hablarse muchos más, ser una familia en todos los aspectos del equipo y competir, hay que competir al 100%, dominar en las que tengamos, ir a muerte y si hay que sufrir nos tendremos que poner el mono de currar. Nadie te domina todo el partido, pero en los primeros diez, quince minutos tenemos que salir fuertes".

Ese es el escenario que puede encontrarse en el Tartiere el Sevilla, que ha ganado una vez sólo en las últimas ocho salidas ligueras y que ahora deberá hacerse fuerte a domicilio en un estadio en el que su nuevo técnico no conoce la victoria. Entrenando al Mallorca, el madrileño empató las dos disputas ligueras; mientras que con el Alavés hubo reparto de tres puntos, ganando los babazorros en la ida y los oviedistas en su campo. Por lo tanto, buscará en su debut como blanquirrojo ganar por primera vez en la capital asturiana.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

El plan de Luis García Plaza en el Tartiere

Luis García Plaza aún lleva poco tiempo al mando, pero todo indica que mantendrá a Vlachodimos en la portería. Su idea pasa por hacer un Sevilla más ordenado y sólido, dejando atrás el estilo más caótico anterior, con un esquema cercano al 4-4-2 o al 4-2-3-1.

En defensa, Juanlu apunta al lateral derecho, con Nianzou y Kike Salas en el centro y Suazo en la izquierda, aunque el chileno es duda por el desgaste con su selección y Oso podría ocupar su puesto. En el medio, Batista Mendy actuaría como pivote y Gudelj adelantaría su posición para reforzar la contención.

Arriba, Vargas y Sow aparecen como opciones para acompañar el ataque, con Akor Adams como referencia ofensiva. Si Suazo no juega, Ejuke podría entrar en un once más ofensivo. Quien se cae de la lista por decisión técnica es Maupay.

García Plaza ha detectado un Sevilla atascado, necesitado de exigencia y también de cariño, y pretende sacarlo de ese punto muerto con una idea más adaptada al contexto del fútbol actual, sobre todo al de los equipos que necesitan más realidades que sensaciones. Atrás queda el caos de la presión individual por todo el campo. Su Sevilla quiere estar más junto, reducir errores en salida de balón, proteger mejor su área y evitar partidos de ida y vuelta en los que entiende que el equipo no puede sobrevivir. No se trata de ser más defensivo, sino de ser más sólido, más estable y más inteligente en cada fase del juego.

Todo ello habrá que ver cómo lo traduce en el Tartiere cuando eche a rodar el esférico. 27 puntos quedan en juego de campeonato y los tres primeros tiene que sumarlos el conjunto nervionense en Oviedo si no quiere empezar a pensar en echar números. Visitar al colista no es tarea fácil, pero sí puede ser una de las más asequibles en lo que queda de temporada antes de que el calendario apriete con mayor fuerza. El Sevilla, por tanto, tendrá que resistir el primer arreón, estabilizar el encuentro e imponer su propio orden sin perder el pulso emocional de una cita límite en la que sólo vale ganar.