Nemanja Gudelj, ante la dificultad por la permanencia: “Cuando llevas el escudo del Sevilla, tienes que salir al campo y dejarlo todo”

Tras la paupérrima imagen que el Sevilla FC mostró en su visita al Real Oviedo, Nemanja Gudelj, capitán de la primera plantilla, ha declarado ante los medios en un momento cargado de tensión en clave sevillista. Con ocho partidos por delante, en los que tendrá que enfrentarse, entre otros, a Real Madrid, Villarreal o Atlético de Madrid, el cuadro hispalense se juega no descender tras años bañados en gloria.

El zaguero serbio ha tratado de calmar las aguas ante los momentos de crispación que se vivieron con la afición sevillista a la llegada del equipo en la ciudad deportiva, aunque es totalmente consciente del enfado y la preocupante situación al borde del descenso.

Situación del equipo y estado anímico: “De ánimo obviamente que podíamos estar mejor, venimos de una derrota difícil, dura. Nos quedan ocho finales y hay que darlo todo”.

Críticas de la afición y falta de resultados: “Yo entiendo a la gente que piensa eso, porque los resultados no son como queremos. No estamos ahí donde el Sevilla merece estar. Por eso entiendo a la gente. Nosotros lo estamos dando todo, partido a partido, afrontando cada partido como final. Las cosas no salen como nosotros queremos, pero como he dicho antes, quedan ocho finales y junto con el club entero y la afición hay que darlo todo y sacar la situación”.

Equipo sin alma y situación del club: “El Sevilla no merece estar como está. Tiene que salir lo antes posible de esta situación, porque todos nosotros estamos incómodos, la afición y los jugadores. Entiendo a la gente. Pero hay una solución y hay que salir juntos, unidos en los ocho finales que nos quedan y empezar a cambiar otra vez hacia arriba”.

Diferencias entre Almeyda y Luis García Plaza: “Cada míster tiene su propia táctica, su propia visión de juego. El míster tiene su idea que es diferente a la de Almeyda. El grupo ha entrenado unos diez días con el míster y nos sentimos muy bien. Nosotros los internacionales, que vinimos poco más tarde, también hemos tenido un par de días muy buenos con él. Hemos entrenado la táctica, hemos hablado mucho, hemos analizado. El camino es ese, lo conocemos todos y la verdad que han sido muy buenos días”.

Plan de partido y expulsión: “Realmente hasta la tarjeta roja, el plan de partido lo hicimos bastante bien. Solo que cuando te quedas con diez jugadores, se cae todo al agua y tienes que cambiar un poco la dinámica y la táctica. Pero bueno, quedan ocho finales y con mucha confianza en el míster, en el grupo, en el club y en la afición”.

Peligro de descenso y situación actual: “Obviamente, estamos en una situación difícil, en la que el Sevilla no está acostumbrado a estar. No debe estar, pero sí está. En cualquier situación estamos ahí y esto lo tenemos que sacar todos juntos, unidos, junto con la afición”.

Mensaje a la afición: “Quiero dar las gracias a la afición, pero también pedirles y decirles que al final estas ocho finales son la clave. Por eso, no quiero decir que no estoy preocupado, porque obviamente la situación no es ideal, pero tengo mucha confianza en que lo vamos a lograr”.

Argumentos para lograr la permanencia: “El argumento es que somos el Sevilla Fútbol Club. Cada vez que tú llevas este escudo y sales al campo, tienes que dejarlo todo. Y dejándolo todo, yo pienso que tenemos bastante calidad para sacar eso”.

Sobre su futuro: “Ahora no es lo menos importante la situación, lo que importa es el Sevilla Fútbol Club, sacar esta situación y cuando la cosa esté más tranquila ya vamos a hablar”.

Cambios de entrenador en los últimos años: “Obviamente que en los últimos años el Sevilla no está donde tiene que estar, entonces los resultados no son como queremos y el mundo del fútbol es así. Muchas veces el que cae es el entrenador, infelizmente. Pienso que han pasado muchísimos buenos entrenadores, pero que no ha salido la cosa como tenía que salir y bueno, es el mundo del fútbol al final. Nosotros nos tenemos que enfocar sobre todo en lo que viene ahora, en los ocho partidos, que es lo más importante y sacar la situación”.

Incidentes con la afición: “Obviamente tengo que decir que es entendible que la gente está enfadada, pero les quiero pedir que les necesitamos. Y que sin ellos la cosa va a ser muy difícil. Que les necesitamos, pero sobre todo que sigan apoyándonos como nos están apoyando”.

Sensación tras la derrota: “Después de una derrota dura y ver a la gente así a la llegada a Sevilla, te da una sensación de que has fallado. Les has fallado ese día, no merecían esa derrota. Toda la gente que fue allí apoyándonos, no la han merecido. Entonces, sobre todo esa sensación de que hemos fallado ese día, de tristeza, de enfado. Pero esa sensación no puede durar mucho porque son ocho finales y tienes que pasar página rápido para enfocarte otra vez en lo que viene”.

Insultos y comportamiento en el fútbol: “Creo que al final todos nosotros somos humanos y cuando la cosa no va bien nos enfadamos. Todos nosotros. Y nosotros también tenemos emociones cuando nos pasan cosas. Entonces, no lo comparto. Obviamente no es una cosa buena, no puedo estar detrás de eso. Pero sí que puedo decir que es entendible que a veces las emociones son más fuertes que nosotros”.

Sobre los arbitrajes: “La verdad que lo he dicho más veces antes. Hay decisiones del arbitraje que muchas veces caen al otro lado y no al nuestro, y ya pasa demasiadas veces en los partidos. Habló el míster, hablaron mis compañeros y no voy a hablar otra vez de la misma ocasión. Pero bueno, lo que sí para mí es bastante raro es que hay ocasiones que pasan en otros partidos y a nosotros nos pasan de otra manera”.

Sin ayudas arbitrales: “Ya sabemos nosotros que no vamos a tener ninguna ayuda, ningún apoyo de fuera y lo que vamos a tener que hacer es nosotros mismos, junto con la afición”.

Presión del entorno: “Sí, claro. Es normal que la gente se preocupe porque la situación no es buena. ¿Presión? Yo creo que la tenemos todos y la sabemos manejar. Por eso somos profesionales y nos pagan lo que nos pagan. Nosotros siempre intentamos dar la mejor versión. Es verdad que con la presión es más difícil jugar”.

Apoyo de la afición frente a incidentes: “No podemos decir de decir que son toda la afición por algunos que han venido al aeropuerto. Nos han apoyado siempre, entonces yo tengo mucha confianza de que la afición también conoce la situación, sabe qué los necesitamos para sacar esto”.

Confianza final en la afición: “Ellos saben que en esta situación y en estos partidos les necesitamos. Lo saben y yo por eso tengo la confianza de que van a estar ahí con nosotros”.