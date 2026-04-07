Vargas se ejercita con normalidad y Sow hace saltar las alarmas

El Sevilla Fútbol Club ya trabaja en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con el duelo frente al Atlético de Madrid en el horizonte tras perder en Oviedo. Mientras llega el sábado, momento en el que los de Luis García Plaza tendrán que demostrar fiabilidad para conseguir un importante, pero difícil resultado positivo por la entidad del rival, tras una sesión de recuperación global el lunes los titulares han hecho trabajo específico en el entrenamiento.

Djibril Sow, sometido a pruebas

Suenan de nuevo las alarmas en Nervión. Este martes ha sido Djibril Sow el que ha contrariado posiblemente los planes del entrenador madrileño de cara al choque contra los de Diego Pablo Simeone.

El suizo tuvo que retirarse del entrenamiento por unas molestias en el tobillo y será sometido a pruebas. En principio no parece que el centrocampista helvético tenga algo roto, pero sí que pone en duda su participación contra el Atlético de Madrid.

Azpilicueta y Marcao, bajas

Al margen de Sow, César Azpilicueta no se ha ejercitado y continúa siendo baja como Marcao: "El grupo está bien, con la baja de César y los sancionados. Han entrenado con mucha actitud como es lógico también con el cambio de entrenador tras momentos de luto, contento con la actitud y con cómo han trabajado, instaurando conceptos", manifestó García Plaza en la previa del Oviedo sobre el navarro, sin poder asegurar que estuviera frente a los colchoneros.

Vargas, uno más con los titulares

Además de las noticias de Sow y Azpilicueta, los titulares han hecho esta mañana trabajo específico tras la derrota en el Carlos Tartiere. Junto a ellos estuvo Rubén Vargas. El suizo fue sustituido en el segundo tiempo y se le pudo ver en el banquillo con hielo bajo el muslo, pero nada que revistiera de gravedad al quedar confirmado este martes que ha hecho las mismas cargas que sus compañeros.

Luis García Plaza alternará en lo que queda de semana sesiones en el Ramón Sánchez-Pizjuán y en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios hasta que comparezca en la sala de prensa de Nervión el viernes a las 12:30 horas. Falló contra el Oviedo y la tensión en la afición está ya por las nubes, el descenso está a dos puntos y contra el Atlético de Madrid será un duelo a vida o muerte en el que perder complicaría y mucho el plan de la permanencia.