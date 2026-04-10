Alineación y horario del Sevilla-Atlético de Madrid: el debut de Luis García Plaza en Nervión

El sábado por la noche en Nervión se respirará tensión. El duelo de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre Sevilla Fútbol Club y Atlético de Madrid es una auténtica final por la permanencia para el conjunto que ahora dirige Luis García Plaza.

El preparador madrileño, que cosecha buenos guarismos como local ante los colchoneros, perdió en su debut en el banquillo en el Tartiere y está obligado a llevar a los sevillistas a la victoria en un choque de altura en el que es crucial que el efecto de nuevo entrenador no se diluya a las primeras de cambio.

Ha trabajado toda la semana el Sevilla entre la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y el escenario del partido preparando un encuentro cuyos precedentes más cercanos en Nervión reflejan que el triunfo puede llegar. Tres victorias y dos derrotas en los cinco más recientes dejan a las claras que si los de García Plaza salen concentrados se pueden sacar tres puntos vitales en un momento en el que el descenso asusta y se acerca.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Luis García Plaza se estrena como local en el Sevilla

Después de un inicio frustrante en Oviedo con una derrota que levantó la crispación en la afición, el Sevilla de García Plaza se presenta por primera vez en el Ramón Sánchez-Pizjuán con el único objetivo de sumar tres puntos.

Para ello, Marcao está fuera por lesión, Nianzou tras ver la roja en el Tartiere y Carmona al acumular su décima amarilla, Azpilicueta es la gran duda de la defensa y Sow está de vuelta.

Alteraciones en el once no habrá bajo palos, con Vlachodimos un nuevo día siendo el jugador más importante de la plantilla y quien ha mostrado mayor regularidad en el campeonato. Por delante del griego, sin Carmona, Juanlu será el lateral, presumiblemente en línea de cuatro, con Azpilicueta si llega a tiempo junto a Kike Salas, Gudelj retrasaría su posición en caso contrario, y con Oso en la izquierda. Parece más probable que el serbio actúe como central junto al canterano.

Batista Mendy, Agoumé, que sale de sanción por cartulinas tras la décima vista ante el Valencia, y Djibril Sow conformarán una medular rocosa en la que el suizo hará de hombre más adelantado.

Rubén Vargas y Peque parecen los llamados a actuar por delante de los tres mediocentros, con Akor Adams en punta para completar un once titular que buscará una victoria en Nervión que se resiste desde hace más de dos meses, en concreto desde el 24 de enero con el triunfo por 2-1 al Athletic.

Horario del partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid

El Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza recibe en Nervión al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone en la jornada 31 de LaLiga EA Sports este sábado 11 de abril a partir de las 21:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC-Atlético de Madrid

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza y el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 54 y 440 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.