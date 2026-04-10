Sevilla FC
Cordón se deja ver en la previa del Sevilla-Atlético y Azpilicueta no llega
Djibril Sow confirma sus buenas sensaciones de cara al Atlético de Madrid
El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la antesala de una verdadera final por la permanencia ante el Atlético de Madrid. Los colchoneros llegarán a la capital hispalense entre medias de su eliminatoria de cuartos de Champions y tras ganar la ida al Barça en el Camp Nou por 0-2.
Luis García Plaza debutará en Nervión con las bajas de Marcao y Azpilicueta y con Djibril Sow de vuelta en un encuentro en el que ya no tiene opción a fallar tras haber perdido en el Carlos Tartiere por 1-0 en su estreno en el banquillo.
Quien estuvo en el césped del Sánchez-Pizjuán durante el comienzo de la sesión fue Antonio Cordón. El director de fútbol del Sevilla habló con el doctor Antonio Tramullas, también lo hizo con Oso en un momento en el que la entidad nervionense intenta la renovación del canterano de Torrevieja, con contrato hasta 2027. Sow, que se apunta a la sesión, también saludó a Cordón como Odysseas Vlachodimos.
Cuatro bajas para recibir al Atlético y Sow de vuelta junto a Agoumé
Además de las lesiones de Marcao y de César Azpilicueta, que sí estuvo en la charla Luis García Plaza el jueves, el técnico madrileño no tuvo a José Ángel Carmona ni a Tanguy Nianzou en la sesión previa. El francés vio la roja en el Tartiere y Carmona la décima amarilla, por lo que serán las otras dos ausencias para medirse al Atlético de Madrid.
Tiene a cuatro jugadores fuera el Sevilla y a dos de vuelta. Djibril Sow, a pesar de las molestias en el tobillo del inicio de la semana, volvió el miércoles en la primera sesión en el Sánchez-Pizjuán, el jueves confirmó las buenas sensaciones y todo quedó ratificado este viernes. Junto al de Zúrich, que apunta al once, estará en la convocatoria Lucien Agoumé. Diez amarillas ha visto ya el centrocampista de Yaundé, internacional con las inferiores de Francia, y también podrá entrar en el once y estrenarse a las órdenes de Luis García Plaza ante el Atlético de Madrid.
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