García Plaza aprieta a sus jugadores en la previa del Sevilla-Atlético de Madrid: "El que no se deje todo me va a encontrar"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció este viernes en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán tras el último entrenamiento en el campo en la previa del partido en Nervión ante el Atlético de Madrid en el que el técnico madrileño se estrenará como local en el banquillo sevillista.

Cómo ha ido la semana: "Ha ido mejor que las anteriores, trabajando más en la idea, no tenemos lateral derecho natural sin José Ángel ni César, pero Juanlu sacará bien el partido adelante. Esperamos dar una alegría a todos mañana".

Qué partido espera vs Atlético de Madrid entre medias de la Champions: "El Atlético de Madrid es un equipo top, no digo que se vaya a clasificar pero tiene un muy buen resultado para ir a las semis de Champions, está en la final de la copa del Rey. Dicen que puede jugar Sorloth o Baena, dime cuánto han costado, o Rodrigo Mendoza. Tenemos que hacer el mejor partido que podamos, seguir incrementando hacer mejor las cosas, en Oviedo no estuvimos tan bien como quisimos. En casa viéndolo ya dos veces, hasta el primer gol el Oviedo no aparece por portería y luego casi no pude ver al equipo once contra once, y pudo ser al revés si se hubiera quedado con uno menos el Oviedo. Esperamos dar un paso adelante en ello, la entidad del rival es mejor, tenemos que hacer mejor las cosas y transformar todo ello en puntos. Ojalá sean tres, pero que ese paso adelante nos dé los puntos".

Crispación en el aeropuerto a la vuelta de Oviedo: "Llevo un partido aquí, llegas nuevo y te encuentras una situación complicada. Ya las he vivido, entiendo la frustración del aficionado. El Sevilla es un grande de España y como club un grande de Europa. Cómo no va a estar así. Pero ese año lucha por lo que lucha y hay que tenerlo claro, y a lo mejor no estoy ya yo aquí y lucha por Europa, pero ahora el objetivo es aguantar la categoría. Llevo un partido aquí y el objetivo es luchar con los equipos que están ahí y van a tener una afición que van a hacer a los rivales en su campo que sean un infierno. Eso tiene que ser mañana aquí, ir todos juntos para lograr el objetivo. Respeto todo, y soy el que menos tiene que explicar. Mi situación y lo que digo es que el equipo necesita mucho trabajo, exigencia y cariño. Sé que todos los que están en la lucha van a hacer que sea un infierno para el rival. El equipo de este año lucha por una cosa que espero que el del año que viene no. Entiendo la frustración, pero mañana esto entre todos tiene que ser un infierno para el Atlético de Madrid".

Semana de Maupay y si va convocado: "Sí, va convocado. Me ha pasado en otros clubs, y me he encontrado y hemos jugado en las tres de ataque hoy y había ocho. Ha entrenado perfectamente, pero hay ocho. Mañana va citado, pero uno puede quedarse fuera, es que hay ocho arriba y alguno no va a jugar. Puede jugar de principio o luego".

Protestas: "Venía aquí como visitante y cuando venía decía: hostia, cuando el equipo del Sevilla transmite la afición se vuelca y se lo hace muy jodido al rival. Respeto lo que hagan, no voy a reprochar nada, pero sí que creo que necesitamos el empuje de todos. El Sevilla como institución se juega mucho; yo me equivocaré, los jugadores también, pero ojalá salga todo mañana bien. Hablo y digo lo que pienso que sería mejor para ganar el partido".

Futbolísticamente, cómo quiere que juegue su Sevilla: "Imagina que mañana en un tiro marcamos y el Atlético diez en ataque y no marca. El otro día rematamos en Oviedo tres córners solos y los mandamos fuera. Hablo de estadísticas. Lo que es remate en porterías hicimos más. Hasta el 35’ hicimos más remates, pero fueron más claros que el de Fede. Ellos tuvieron tres errores en defensa y nosotros uno. A partir de ahí, con diez no fue fácil. Intentamos mejorar, que se coma la cabeza el Cholo, pero tenemos que mejorar. Si estuviéramos mejor no estaría yo aquí. Me voy a esa estadística de tiros a puerta y rematamos más, y fueron delante de la portería".

Cómo está a nivel mental el equipo: "Tengo que decir lo que veo, están jodidos, sufriendo, sobre todo los chicos de aquí. No es que crean, es lo que siento al entrenar, es duro para ellos porque es un club grande que no está en la situación que quizás no tenía que estar, pero es en la que estamos. Si no dejamos de ser ese club, ahora tiene que luchar por ese objetivo y lo va a conseguir sufriendo. Tengo un reto importante, muy importante. Conseguir un ascenso es muy difícil, he conseguido tres y esto es igual de difícil. Se lo tienen que dejar todos, ir al máximo y el que no vaya me va a a encontrar y no participa. Vamos a sufrir, el año pasado ya pasó".

Cómo se trabaja para mejorar los fallos como el de Nianzou: “Sobre todo intentando corregir, trabajando con él a nivel de juego y mental y que dé un paso adelante. Si lo necesitamos la semana que viene, si opto por él, tiene que dar ese paso adelante. Ahora mismo todos tienen que aportarnos en juego como en el día a día”.

Fallos más mentales que tácticos: "Llevo un partido, es difícil. Hacemos cosas diferentes, pero intento primero tener un análisis de fuera y luego dentro en las tres semanas que llevo, Voy dándole matices y veo cosas diferentes. Es un cómputo de todo, hay que mejorar y mostrarlo mañana. Estoy convencido de que lo vamos a hacer, luego hay que tener ese acierto. Si te rematan un córner de 50 y te lo meten a ver si nosotros también lo hacemos, y debemos currar en ello, mucho que mejorar y trabajar, pero la premura nos lleva a conseguir resultados ya, Las mejoras que introduzcamos nos tienen que dar puntos".

Frustrado por falta de calidad técnica: "El equipo se tiene que soltar y sacar su mejor versión, intentamos darles las herramientas, pero espero que veamos más que en Oviedo. Creo que puede dar más que lo que hizo en Oviedo y estoy seguro que si el Oviedo se queda con diez, que pudo perfectamente, y estamos hablando de cómo ha mejorado el equipo. Los partidos, en una línea positiva te quedas con diez y eres capaz de ganar. Estoy convencido de que podemos y tenemos que dar más".

A qué se puede aferrar el Sevilla: "Si nos juntamos todos, y los jugadores dan la mejor versión y con su idea de juego, lo sacaremos. Ya habrá tiempo al final de otras cosas, pero ahora mismo que den la mejor versión y les demos las herramientas que necesitan. Todos juntos, la situación real es esta y creo que todos lo vamos a sacar. Ahora mismo son tiempos oscuros y se afrontan yendo de cara y a por ellos y que el fútbol nos acompañe".

Claves en la semana para mejorar: "Creo que los equipos y contextos son diferentes. En defensa para mí el equipo estuvo bien, le faltó presencia ofensiva en ataque. Jugamos con diez y el ataque del Oviedo se redujo al mínimo. Si mantenemos esa línea, daremos el paso para crecer en ataque y que el equipo coja confianza. Comparar temporadas…".

Cambio de banquillo en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Me gusta estar ahí. Había mucha tensión entre banquillo y linier, busco estar cómodo y tranquilo. Espero que la historia sea otra, pero es para estar más tranquilos. Ya lo he cambiado en otros clubs y después se han quedado ahí".

Cuentas para la permanencia: "Tengo la cuenta de ganar en Oviedo y ahora al Atlético de Madrid y lo que el verde dicte en el partido. Pienso en el Atlético y en los tres puntos, ya veremos el final de temporada. Nadie firma el empate, creo que se me ha dado bien, he ganado con casi todos mis equipos y he ganado también a Barça y a Madrid. El verde es el que dicta".

Atlético y Cholo: "El Atlético está haciendo una temporada en Champions muy buena, tiene que rubricarla, jugué de joven. De niño era del Atleti. En Liga no es fácil competir con Barça y Real Madrid, pero si logra el pase a la semifinal, gana la Copa y se mete en la final de Champions es la bomba. Tuve a Giuliano, nos hemos enfrentado muchas veces, vino a ver al hijo, y tengo relación con él, su trabajo está ahí, no voy a descubrirlo. Lo del Cholo es para quitarse el sombrero".