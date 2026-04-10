Sevilla FC
Una pequeña rotura en el aductor de la pierna derecha alargará la vuelta de Azpilicueta en el Sevilla
César Azpilicueta sufre una pequeña rotura en el aductor derecho y ya se perdió el partido ante el Oviedo y será baja con el Sevilla contra Atlético de Madrid y Levante y será seria duda frente a Osasuna
Unas molestias en el aductor derecho hacen que César Azpilicueta tenga que parar en el Sevilla Fútbol Club. El defensa de Zizur Mayor no estará en la lista ante su el Atlético de Madrid, su exequipo, en la final en el Ramón Sánchez-Pizjuán que el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza afrontará con la baja del navarro en defensa, además de las que tiene sin Marcao por lesión y Carmona y Nianzou por sanción.
Fue el mismo jugador el que, según como apunta José Gordillo en Marca, que desvela también el contratiempo físico, quiso ayudar a sus compañeros en el Carlos Tartiere, pero vio finalmente que no iba a llegar a Oviedo y buscó centrarse en recuperarse cuanto antes.
Las últimas pruebas dictan, siempre siguiendo las indicaciones del cuerpo médico, que ante los de Diego Pablo Simeone será baja, que frente al Levante el jueves de feria tampoco estará en Orriols, y que difícilmente pueda reaparecer ante Osasuna en El Sadar, club que lo formó desde los doce años.
Almeyda avisó y García Plaza confirmó la lesión de Azpilicueta
Al término del Sevilla-Valencia, partido tras el que Matías Almeyda fue destituido, el argentino fue quien explicó el cambio por lesión de Azpilicueta en el minuto 36: "La salida de César fue porque sintió una molestia en un aductor. Y pensando también y viéndolo desde afuera cómo quedaban ellos prácticamente con una línea de tres pensaba que metiendo a Akor tenía una parte ofensiva y ya el cambio, uno de los cambios que iba a hacer, ya lo hacía desde ese lugar".
Sin ir al detalle, Luis García Plaza comunicó en la previa del Oviedo-Sevilla que no estaría el navarro en la lista: "El grupo está bien, con la baja de César y los sancionados. No sé si podría llegar ante el Atlético, espero que pueda como cualquiera. Y espero que tras Oviedo el que juegue en su puesto lo haya hecho tan bien que tenga yo la duda de ponerlo o no ponerlo".
Al igual que la semana pasada, el madrileño, tras haber contado con la presencia de Azpilicueta en la charla del jueves sin entrenar posteriormente, confirma que no va citado frente al Atlético: "No tenemos lateral derecho natural sin José Ángel ni César, pero Juanlu sacará bien el partido adelante".
Qué tiene y cuántos partidos se perderá por lesión
César Azpilicueta presenta una pequeña rotura en el aductor de la pierna derecha, algo más grave que la molestia que apuntó en su momento Almeyda. De esta forma, el navarro que ya fue baja en Oviedo, se perderá los partidos ante Atlético de Madrid, Levante y Osasuna.
El sistema defensivo del Sevilla, en jaque para recibir al Atlético
La baja de César Azpilicueta confirmada por el propio Luis García Plaza compromete más si cabe el entramado defensivo del Sevilla contra el Atlético de Madrid, ya que las cuatro ausencias, Marcao, Nianzou, Carmona y el navarro, están en la retaguardia.
Por ello, el madrileño tendrá tanto que modificar el carril diestro con la entrada de Juanlu y el eje de la zaga con uno o dos acompañantes para Kike Salas. Gudelj es el candidato principal a estar junto al canterano retrasando su posición de partida, y Castrín, en caso de optar por salir con cinco atrás, quien estaría con los dos citados en una defensa cuya solidez será una de las claves para sumar y buscar la victoria ante el Atlético de Madrid.
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