Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Atlético de Madrid: la cantera saca las castañas del fuego

El Sevilla Fútbol Club venció al Atlético de Madrid en el estreno de Luis García Plaza en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Akor Adams adelantó de penalti al conjunto sevillista en el 10', Boñar empató para los colchoneros en el 35' y Gudelj hizo el 2-1 definitivo para los blanquirrojos en el descuento del primer tiempo.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(9) Luis García Plaza: la primera jugada de pizarra de su Sevilla terminó en el fondo de la red y marcando Gudelj, probablemente, el gol más importante en lo que va de temporada para vencer al Atlético y salir del descenso. Salió con línea de cinco atrás y no concedió nada a los de Simeone salvo el fallo antes del descanso en el tanto de Boñar que entró solo en el segundo palo. Un Sevilla serio, ordenado y mandón, con carácter y sabiendo lo que se jugaba. Sin duda, el gran triunfador de la noche y le queda mucho por mejorar de una plantilla cogida con alfileres.

Titulares

(5) Odysseas Vlachodimos: un gol en el que no tuvo culpa. Fue la única llegada del Atlético, salvo un disparo tibio al final, en el que tuvo que usar las manos para detener un tiro.

(5) Juanlu Sánchez: un partido de tantas revoluciones como este le pasa factura y demuestra que le falta físico. Durante la segunda parte se mantuvo como pudo al no estar Azpilicueta ni Carmona. Aguantó bien al final cuando el Atlético más daño hacía por su costado con Baena y Lookman.

(7) Andrés Castrín: con Almeyda y con García Plaza demuestra por qué juega por delante de algunos de sus compañeros. Hoy se lo puso difícil al entrenador para volver a poner a Nianzou por delante suya. Serio, con detalles de tranquilidad para salir jugando sin rifar y sin perderle la cara en ningún momento al partido.

(7) Nemanja Gudelj: marcó el gol más importante de la temporada. Recibió sólo en el punto de penalti tras un córner que sacó Vargas y lo mandó al cielo de la red para sacar al Sevilla del descenso. Cuando más falta hacía apareció el capitán para dar una ventaja final al equipo al borde del descanso.

(8) Kike Salas: como Castrín, Oso o Isaac, la cantera dio la cara el día de la verdad. Fue el mejor de la defensa, evitó antes del descanso un gol de Sorloth cuando el Atlético más apretaba tras hacer el 1-1 y en los lances aéreos demostró concentración. Ya fue en Oviedo el que mejor aguantó atrás y esta noche ha demostrado que sigue creciendo en el Sevilla poco a poco.

(5) Oso: el único error en defensa llegó por su costado en el minuto 35', cuando Boñar cabeceó a la red el centro de Julio Díaz sin que el canterano de Torrevieja lo encimase.

(6) Lucien Agoumé: lento, errando algún balón en la entrega, pero tiene algo de criterio y supo aguantar un partido en el que el físico le pesó a todos en el tramo final. Esta vez lo hizo fácil, no se complicó en demasía y simplificó el juego.

(6) Manu Bueno: tuvo temple para intentar organizar y no acelerar siempre las jugadas, pidió pausa en reiteradas ocasiones a sus compañeros e intentó ser quien le daba continuidad al juego. Mejores ideas que ejecuciones. Importante para el Sevilla reclutar a otro jugador en el tramo final.

(6) Rubén Vargas: empezó el partido ganándole una acción individual de mucha clase a Boñar y buscó ser constante por la izquierda en las subidas. Le regaló a Gudelj con un buen saque de esquina el 2-1 definitivo. Se empieza a acercar a lo que debe ser, pero se marchó de nuevo tocado.

(8) Isaac Romero: el gol de penalti de Akor Adams lo fabricó metiendo de forma perfecta el pie para que Dani Martínez lo zancadilleara. En el 58' estrelló en el poste el que podría haber sido el 2-1. Con el balón buscó a su compañero y le lanzó desmarques. Un partido bastante completo tras varios días grises.

(6) Akor Adams: asumió la responsabilidad en el minuto 10 para hacer el 1-0 desde los once metros en un momento en el que había que tener personalidad y valentía para chutar. Tocó Musso el balón, pero acabó dentro.

Nemanja Gudelj. / Agencias

Suplentes

(5) Djibril Sow: entró a veinte minutos de final para refrescar al equipo por Manu Bueno y meter piernas cuando el Atlético más apretó.

(5) Peque Fernández: salió para ayudar a que el Sevilla tuviera el balón. Desde el 24 de enero no ganaba el Sevilla y con el catalán de nuevo convocado, los nervionenses sumaron tres puntos. Volvió a tener minutos tras una larga lesión y tiene que ser uno de los que gane en importancia en este final por la permanencia.

(5) Alexis Sánchez: escasa participación en los 12 minutos finales.

(Sc) Gabriel Suazo: entró en el descuento.

(Sc) Batista Mendy: entró en el descuento.