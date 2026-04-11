García Plaza se estrena en Nervión con la defensa del Sevilla en cuadro para recibir al Atlético de Madrid

En Nervión los ocho partidos que quedan de temporada se cuentan por finales. El Sevilla Fútbol Club recibirá al Atlético de Madrid en la primera de las ocho jornadas que restan de Liga y en el estreno de Luis García Plaza en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un duelo que llega con el único objetivo de ganar para los sevillistas y al que se presentan con la defensa en cuadro y tras la confirmación de que la vuelta de Azpilicueta, con una pequeña rotura en el aductor de la pierna derecha, se va a alargar.

Sin el navarro, Nianzou ni Carmona por sanción y con Marcao de baja por lesión, al técnico madrileño se le puede complicar conformar la defensa en su debut en el feudo blanquirrojo.

La puesta de largo en el Ramón Sánchez-Pizjuán de García Plaza como técnico del Sevilla Fútbol Club llegará tras un estreno amargo en Oviedo, donde la derrota avivó el malestar de la grada, el conjunto nervionense regresa a casa con la obligación de reencontrarse con el triunfo y ofrecer una mejor imagen ante su afición: "Tenemos que hacer el mejor partido que podamos, seguir incrementando hacer mejor las cosas, en Oviedo no estuvimos tan bien como quisimos. En casa viéndolo ya dos veces, hasta el primer gol el Oviedo no aparece por portería y luego casi no pude ver al equipo once contra once, y pudo ser al revés si se hubiera quedado con uno menos el Oviedo. Esperamos dar un paso adelante en ello, la entidad del rival es mejor, tenemos que hacer mejor las cosas y transformar todo ello en puntos. Ojalá sean tres, pero que ese paso adelante nos dé los puntos", dijo el técnico en la previa.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Novedades y muchas bajas en defensa

El técnico sevillista afronta esta cita con varios contratiempos importantes en defensa. Marcao continúa lesionado, Nianzou no estará disponible después de su expulsión en el Carlos Tartiere y Carmona deberá cumplir sanción al alcanzar la décima tarjeta amarilla. A esas ausencias se suma la de Azpilicueta, por lo que la zaga vuelve a quedar muy condicionada. Las notas positivas de la convocatoria las ponen los regresos de Djibril Sow, que vuelve a entrar en escena para reforzar la sala de máquinas, y de Agoumé tras ver sanción por 10 amarillas.

En la portería no se esperan novedades, Vlachodimos seguirá siendo el elegido. El guardameta griego se ha consolidado como una de las piezas más fiables del equipo y volverá a partir de inicio. En defensa, Juanlu ocuparía el costado derecho ante la baja de Carmona por amarillas, con Gudelj y Kike Salas en el eje, mientras que Oso se perfila para el lateral izquierdo. No se descarta tampoco un cambio de sistema con tres centrales, opción en la que podría aparecer Castrín para completar una línea de cinco que no sería descabellada entendiendo la naturaleza ofensiva de Juanlu y Oso y las palabras de García Plaza: "No tenemos lateral derecho natural sin José Ángel ni César, pero Juanlu sacará bien el partido adelante".

En el centro del campo, el madrileño blindará el doble pivote con Batista Mendy y Agoumé, dando algo más de libertad a Sow para incorporarse al ataque. Más arriba, Rubén Vargas y Peque apuntan a la mediapunta dejando a Akor Adams como referencia. El propósito es claro: devolver al Sevilla una victoria en Nervión que no llega desde el pasado 24 de enero, cuando se impuso por 2-1 al Athletic Club y ganar ventaja con los puestos de descenso.