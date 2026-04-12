García Plaza, tras la victoria del Sevilla al Atlético de Madrid: "Sólo es un pasito, nos queda mucho que sufrir"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, habló en rueda de prensa tras el importante triunfo al Atlético de Madrid en su estreno como entrenador sevillista en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Gracias a los tres puntos sale de descenso el conjunto nervionense en una noche en Nervión en la que anotaron Akor Adams y Gudelj los goles de una victoria crucial en la lucha por la permanencia.

Qué siente tras la victoria y cómo analiza el momento del Sevilla: "Mucha presión, muchas situaciones de un club tan grande como el nuestro, en el que está llevando una racha muy mala, sin ganar desde no sé cuántos. Y creo que el equipo sigue teniendo a veces un tapón, pero el esfuerzo ha sido tan grande y le quiero felicitar porque han interpretado el plan de partido muy bien. Incluso el cambio táctico que hemos hecho en la segunda parte creo que nos ha permitido que prácticamente no pasemos apuros en toda la segunda parte y hemos tenido las situaciones de contra para matar el partido, pero agradecer a los futbolistas. Todavía tienen que soltarse más mentalmente porque tienen un lastre encima importante. Porque lo que digo, otros equipos están luchando por el descenso, pero no tienen todo el peso de un club tan grande como el Sevilla. Entonces felicitarles de verdad, que disfrutemos, pero que solo es un pasito, que nos queda todavía mucho que sufrir. Lo dije en la rueda de prensa, lo vamos a conseguir, pero vamos a sufrir mucho, debes sufrir mucho".

Análisis del partido: "Hubo varias fases del partido. Queríamos salir y contagiar a la grada y creo que lo conseguimos. Pero luego nos echamos atrás, creo que aún tenemos bloqueo mental y de miedo, pero es que llevábamos mucho tiempo sin ganar y más en casa. Quisimos proteger antes de llegar y es el camino que tenemos que seguir haciendo. La segunda parte ha estado perfecta. Solo puedo agradecer a los jugadores su esfuerzo y como se han sobrepuesto. Y a la afición por cómo nos ha ayudado. Nos han sacado cuando lo necesitábamos".

Paso al frente de los Canteranos: "No me fijo en si son canteranos o no. Me fijo en que necesitamos piernas y mente frescas. Todos tienen que sumar porque para mí todos son iguales. Tenemos que transmitir ilusión y ganas".

Once del Atlético: "El que quiera quitarle un ápice de mérito a este triunfo... Solo con lo que cuestan Sorloth y Baena...".

Miedo por el descenso: "Son seres humanos. Si ganamos al Levante habrá menos miedo. Cuando todo fluye, se sueltan. Hemos dado un paso atrás tras el gol que no quiero que lo volvamos a dar".

El análisis de García Plaza en los medios del Sevilla FC

Final de temporada: "Todos los partidos van a ser de infarto de aquí al final. Cada punto y cada victoria van a ser oro. Es importante meter algo en el casillero en cada jornada. Hemos salido muy bien, transmitiendo que íbamos a por ellos. Pero cuando marcamos tenemos ese bloqueo mental que nos hace echarnos para atrás y no es un reproche. Llevamos mucha carga de no ganar desde hace mucho tiempo, algo que no les deja soltar todo lo que tienen... Hemos circulado mejor la pelota que el otro día, hemos tenido esa personalidad para quererla, pero nos hemos ido muy atrás. Incluso el gol viene de un saque de banda en el que tenemos que adelantar línea y presionar el saque. Nos quedamos con el miedo, pero el equipo me ha gustado en la reacción que ha tenido. La segunda parte ha sido nuestra y se ha jugado a lo que queríamos nosotros. Hemos hecho un cambio táctico al 5-1-3-1 y no recuerdo en la segunda parte, quitando la última de Lookman, nada de ellos. Nosotros hemos tenido situaciones muy claras como la de Isaac para el 3-1. La segunda parte ha sido muy buena con el resultado a favor. Quiero ver al equipo también sin ese resultado a favor. Tenemos que saber jugar esos distintos partidos. Los chavales se han quitado un tapón y ojalá puedan sacar esa confianza. Nos quedan finales, finales y finales".