Gudelj y el plan del Sevilla tras ganar al Atlético: "Hemos dado un ejemplo de cómo queremos afrontar las siete finales que quedan"

El Sevilla Fútbol Club logró el sábado un triunfo crucial para escapar de las posiciones de descenso venciendo al Atlético de Madrid. En el estreno en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Luis García Plaza, Akor Adams adelantó a los nervionenses, Boñar empató para un conjunto colchonero con la mente en Champions y en Copa, y Nemanja Gudelj hizo el 2-1 definitivo.

Fue el capitán sevillista uno de los que al término del encuentro lo analizó en zona mixta y destacó también el papel de la afición para alentar al equipo y llevarlo a la victoria: "Sí, vale oro. Ya hemos dicho antes de esta semana que nos quedan ocho finales y hay que jugarlo como final. A veces menos bonito, como menos fútbol, pero hay que dejar el corazón en el campo. Hay que enseñar qué significa jugar para este escudo y eso lo hemos hecho y hemos dejado la piel. Y tengo que destacar, obviamente, a la afición hoy. Bueno, siempre, pero en un momento así de difícil, estar así apoyándonos 100 minutos, increíble. Sin palabras".

Puntuación necesaria para salvarse: "Nosotros en eso, sinceramente, no estamos calculando. Estamos viendo partido a partido que hay que hacerlo así, si no la cosa va a estar muy difícil. Hemos dicho antes que quedaban ocho finales, ahora quedan siete. Hoy hemos dejado un ejemplo de cómo queremos afrontar esas siete finales que nos quedan. Y partido a partido vamos a seguir".

Mayor tranquilidad tras el triunfo: "Obviamente, estamos más tranquilos que antes del partido, porque estábamos antes del partido en una zona de descenso. Y bueno, con estos tres puntos subimos, no sé cuánto, un poco, un puesto o dos puestos. Pero bueno, da tranquilidad para estos días. Sabemos muy bien la situación y sabemos muy bien que quedan siete finales y hay que darlo todo".

Ambiente del Sánchez-Pizjuán: "Esta semana en la rueda de prensa lo he dicho. Esta afición sabe muy bien diferenciar algunas situaciones. Ya después de la temporada saben lo que toca. Pero también saben muy bien qué toca ahora y qué necesita el equipo, qué necesita el club. Y hoy han sido de 10, ¿no? De 11".