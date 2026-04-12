Kike Salas pone en valor al Atlético tras la victoria del Sevilla: "Tienen una gran plantilla y han venido a ganar"

Kike Salas, central canterano del Sevilla Fútbol Club, habló en zona mixta al término del partido contra el Atlético de Madrid que se saldó con una victoria necesaria por 2-1 para salir de los puestos de descenso.

Análisis del partido: "La verdad es que es una gran victoria. Necesitábamos, creo que el equipo ha trabajado duro para llegar a esto. Creo que lo hemos dejado todo. Al final nos ha recompensado. Como decía, el Pizjuán ha sido un infierno para ellos. Creo que nos han llevado en volandas. Al final al equipo nos estaba acostando. Creo que estábamos bastante cansados y nos han llevado en volandas. Y nada, esto tiene que ser así hasta el final de temporada. Nadie nos puede robar nada aquí en casa. Los tres puntos siempre se tienen que quedar aquí. Y nada, más cerca de los objetivos".

Tensión del final: "Obviamente, todo esto que genera es complicado. Al final nosotros tenemos que estar acostumbrados y saber llevarlo de la mejor forma. Pero bueno, es verdad que tenemos tensión. Dependíamos de nosotros. Y creo que el equipo ha confiado de primera hora. Lo hemos dejado todo. Como te digo, al final estábamos ya muertos. Que nos estaba costando. Pero bueno, una victoria muy importante para todos. Y también para la afición que se la merecía".

Pendientes del Elche: No, creo que al final los de abajo estaban apretando ahí. Pero dependíamos de nosotros. Nosotros teníamos que estar concentrados en lo nuestro. Si ganábamos, salíamos de ahí. Y nada, como te digo, más cerca del objetivo. Y creo que le echan la actitud hasta finales de temporada".

Tranquilidad tras los tres puntos: Ha sido una semana jodida. Porque es verdad que la derrota de Oviedo fue bastante dura. Pero bueno, teníamos que salir de ese partido. De no pensar, pensar en el siguiente que era hoy. Y nada, creo que el equipo ha trabajado bien durante la semana. Para estar al 100% hoy. Creo que lo hemos dejado todo. Y nada, como te digo, es una victoria muy importante para ganar confianza, más cerca del objetivo. Y ya recuperarnos y empezar el siguiente partido".

Creer: "Sí, bueno, al final hoy ha venido Atlético de Madrid y creo que hemos competido. Y bueno, cuando han venido otros equipos. Pues quizá nos ha faltado un poco. Creo que es verdad que hemos tenido muchos errores. Que teníamos que mejorar. Es verdad que para nosotros también es duro. Porque creo que lo estábamos dejando todo. Pero no nos salieron las cosas. Pero nada, a confiar más que nunca. Tenemos un partido después por delante".

Alineación del Atlético pensando en Champions y Copa del Rey: "No, yo no diría suerte. Creo que Atlético de Madrid tiene una gran plantilla. Y al final venir aquí a competir por sus tres puntos. Creo que ellos obviamente vienen aquí a ganar. Y nada, contentos por la victoria. Y a pensar en el siguiente partido".