Leo, el niño sevillano con piel de mariposa, el talismán del Sevilla FC ante el Atlético de Madrid

La noche de este sábado fue muy especial para Leo, el niño sevillano con piel de mariposa: no sólo vio ganar a su equipo, sino que se convirtió en el jugador número 12 de la jornada. Desde el banquillo y más tarde en el vestuario, celebró la victoria del Sevilla ante el Atlético de Madrid y se convirtió en parte del equipo por una noche. "SuperLeo, el héroe de Nervión", como lo llaman en el club rojiblanco, salió al campo para acompañar a su equipo y de la mano de Gudelj, saludó al Ramón Sánchez-Pizjuán, convirtiéndose, sin él saberlo, en el talismán del Sevilla esa noche.

Su equipo le ganó por 2 goles a 1 al Atlético de Madrid y Leo fue testigo y protagonista de esa victoria. Y como no podía ser de otra forma, también fue parte de la celebración. Junto al entrenador del conjunto rojiblanco, Luis García Plaza, celebraron por todo lo alto esos tres puntos que se convierten en un salvavidas para los de Nervión: "Hoy tú has puesto mucho mérito a la victoria", le incidía el técnico. Nada más entrar en el vestuario, empieza la celebración. "Qué te he dicho", le señalaba Gudelj, mientras que Juanlu se le acercaba y le reconocía: "Vas a tener que venir más".

Y es que esta victoria saca al Sevilla de los puestos de descenso, pero sobre todo, ha fortalecido aún más el vínculo de respeto y admiración del Sevilla por Leo, creando una experiencia que, seguramente, jamás pueda olvidar. Ahora se ha convertido en su talismán.

Visita a la ciudad deportiva

"Para nosotros fue un tesoro pasar un rato con él". Esas son las palabras que le dedicaba el entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, a Leo en la previa del partido, después de la visita que el pequeño hizo a la ciudad deportiva horas antes de medirse al equipo madrileño. Esta visita a creado una relación muy especial entre el joven y el club de Nervión. Fue allí donde Alexis Sánchez, junto al resto de compañeros de vestuario, le regaló un balón y una camiseta firmada por toda la plantilla, en un gesto lleno de sensibilidad que el mismo club compartió en sus redes sociales.

"La verdad que una persona así te demuestra que todos los días se levanta a luchar una enfermedad, a luchar, a sobreponerse a algo que la vida le ha dado. La verdad que todavía me erizo. Fue muy emocionante para mí, es la verdad", incidió el míster durante la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid, sin saber aún la buena suerte que el pequeño le traería esa noche.