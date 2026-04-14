El Sevilla completa la primera sesión de trabajo con vistas a una final ante el Levante

El Sevilla, tras una jornada de recuperación, respira en la primera sesión de entrenamiento tras la victoria ante el Atlético de Madrid. Al menos, el contexto que rodea a los sevillistas es mucho más favorable después de conseguir tres puntos vitales de cara a mantener la categoría.

El equipo empezó la jornada en puestos de descenso y envuelto en un ambiente tenso tras la derrota y la imagen mostrada ante el Real Oviedo. Ahora, aunque los tres puntos no se han visto reflejado en una mayor distancia sobre la zona roja por los resultados de sus competidores, es cierto que los rostros de la plantilla se ven más calmados.

Tras la habitual charla de Luis García Plaza junto a su cuerpo técnico, previa al comienzo del entrenamiento, los blanquirrojos se han ejercitado con completa normalidad en una sesión marcada por la final a la que el Sevilla se enfrenta esta jornada, que se disputará el jueves de la semana que viene ante el Levante.

El técnico sevillista ha contado con todos los activos disponibles actualmente, solo con las bajas de Marcão y Azpilicueta, que ha alargado su tiempo de recuperación por una pequeña rotura en el aductor derecho. Joan Jordán también ha sido baja a causa de una gastroenteritis.

Nueve días por delante para preparar una nueva final

Tras la victoria del Levante ante el Getafe en el encuentro de este pasado lunes, la lucha por la permanencia queda acotada entre cinco equipos en tan solo cinco puntos, con 21 aún por jugarse. De hecho, las dinámicas invitan a pensar que más equipos entrarán en la disputa en las próximas jornadas.

El Oviedo no ha tirado la temporada tras sumar tres victorias de los últimos cuatro partidos; Levante y Elche, que completan el descenso, también han ganado esta jornada y se acercan al Alavés, que lleva cuatro partidos sin perder.

Por otro lado, mientras el Mallorca se distancia con quince puntos de los últimos dieciocho, otros equipos como Valencia o Rayo no consiguen encadenar buenos resultados y cada jornada están más cerca del pozo.

La situación en clave Sevilla Fútbol Club es complicada, aunque parece que García Plaza ha conseguido algo que parecía impensable hasta hace no mucho: que equipo y afición vayan de la mano. El nexo entre ambos desde el primer minuto fue clave para lograr unos tres puntos que no entraban dentro de las cuentas de muchos aficionados.

En la grada se dejó de escuchar el ya habitual ''jugadores mercenarios'' y tan solo se señaló al palco, algo que, seguramente, no dejará de pasar hasta que suceda un cambio de peso en el consejo. La figura de Luis García Plaza ha ganado enteros tras su imagen de esperanza en los días previos al encuentro y, sobre todo, por la dura charla que dio en el descanso a pesar de ir ganando. La actualidad sevillista no está muy alejada de lo que era hace una semana, no obstante, es innegable que se respira un ambiente diferente.