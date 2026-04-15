Januzaj y Antonio Cordón protagonizan la sesión de entrenamiento del Sevilla FC con una larga conversación

El Sevilla ha completado la segunda sesión de entrenamiento de la semana esta mañana. Con más de una semana por delante, el cuadro de Luis García Plaza prepara ya con máxima intensidad la próxima de las siete finales que tiene por delante. Los jugadores con más minutos frente al Atlético de Madrid han tenido sesión de gimnasio, mientras que aquellos que no jugaron han completado un partido frente al Sevilla Atlético.

El técnico madrileño, como viene siendo habitual cada mañana de ejercicio, ha precedido la sesión con una charla extensa para perfilar detalles y exigencias del equipo, estando muy encima de Peque durante el calentamiento. La principal imagen de la sesión la han protagonizado Antonio Cordón y Adnan Januzaj. El director deportivo sevillista ha conversado largo y tendido con el atacante belga, que acumula cinco partidos sin jugar.

El club no se quiso olvidar de Curro Sanjosé

Tras el calentamiento de cara al partido, jugadores de primer equipo y filial se reunieron en el centro del campo para rendir a homenaje con un emotivo minuto de silencio a Curro Sanjosé, fallecido el pasado martes a los 73 años.

Sanjosé está situado el octavo en la lista de jugadores con más partidos en la historia del club. Durante 16 temporadas defendió la banda izquierda de los sevillistas. Desde su debut con tan solo 17 años, completó 373 encuentros con la elástica sevillista, siendo conmemorado en el año 2015 con la distinción de VIII Dorsal de Leyenda.

Emotivo minuto de silencio en honor a Curro Sanjosé / Pablo León

La situación frente al Levante

García Plaza tiene por delante un reto que, aunque para muchos es aparentemente sencillo, los datos dicen lo contrario. Los sevillistas, pese a cosechar no del todo malos resultados ante rivales de la parte alta de la clasificación, no han conseguido en toda la temporada ser contundente frente a los equipos en descenso. Aunque los blanquirrojos sumaron tres puntos de oro ante el Atlético de Madrid, las victorias de sus cinco competidores provoca que la victoria no se vea reflejada en una mayor distancia sobre la zona roja de la clasificación.

Esta temporada ha caído derrotado ante los tres colistas que han habido esta temporada en La Liga: Oviedo, Levante y Mallorca. Puntos que lo distanciarían holgadamente de los puestos de descenso. De los últimos seis clasificados -desde el Valencia hasta el Oviedo- el Sevilla solo ha conseguido sumar de tres en la ida ante los oviedistas.

Una situación llamativa a la par que preocupante, sabiendo que ante el Levante tienen una gran oportunidad para poder respirar con más tranquilidad en la jornada siguiente, que se enfrentarán a Osasuna en El Sadar, territorio hostil para los hispalenses.