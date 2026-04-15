Manu Bueno, sobre su momento de forma con el Sevilla FC: ‘’Como canterano esto es un sueño’’

Manu Bueno ha comparecido ante los medios en la mañana de este miércoles en un momento muy favorable para el canterano. El jerezano acumula tres encuentros consecutivos sumando minutos, con una destacada participación en la victoria ante el Atlético de Madrid. Con Matías Almeyda, apenas disputó 200 minutos y no llegó a sumar ninguna titularidad.

Los sevillistas atraviesan un contexto más calmado tras los tres puntos de la pasada jornada. No obstante, el Sevilla Fútbol Club continúa en la disputa por la permanencia, una de las más ajustadas que se recuerdan en los últimos años. La victoria de todos los equipos de la zona baja hace que la salvación no esté decidida hasta las últimas jornadas. Manu Bueno, por su parte, confía en el trabajo del equipo y en que el objetivo acabará llegando.

Victoria frente al Atlético y titularidad: ‘’Es una victoria importantísima para el equipo. Yo creo que el equipo luchó desde el minuto uno hasta el 90, consiguió esos tres puntos tan importantísimos y tan claves para nosotros. Contento por disfrutar la titularidad, por poder ayudar al equipo. Llevo trabajando desde el inicio de la temporada. Trabajar cada día, seguir mejorando, para que cuando me tocase poder afrontarlo de la mejor manera posible’’.

Confianza del entrenador: ‘’Yo creo que al final agradecerle a Luis García Plaza la confianza, desde el primer minuto, desde el día uno, esa confianza que me transmitió, el ser yo mismo. Como canterano puedo sentir esto como un sueño’’.

Importancia de los canteranos: ‘’Yo creo que al final aquí todos somos importantes, cada jugador de la plantilla tiene su importancia. Yo que llevo aquí once años, desde chico, lo siento mucho. Pero aquí estamos todos en el mismo barco, remando con lo mismo, y cada jugador es importante’’.

Futuro y compromiso: ‘’Yo creo que ahora lo importante no es hablar de mí, sino del equipo. Se pudieron hablar muchas cosas, pero la verdad es decirte que yo estoy aquí contentísimo de poder ayudar al equipo desde la titularidad y los minutos que tenga. Estoy aquí encantado de poder seguir ayudando. Nos quedan siete finales y en ellas voy hasta la muerte. En el futuro ya veremos qué pasa conmigo, pero yo aquí soy el más contento del mundo’’.

Falta de minutos con Almeyda y trabajo diario: ‘’Hombre, la verdad es que para mí como para cualquier futbolista no es fácil no jugar. Todos los futbolistas quieren jugar, quieren ayudar al equipo en el campo. Y sí que es verdad que agradecer el apoyo de todos los que han estado conmigo este tiempo, apoyándome, animándome, porque pueden venir días más duros. Pero al final eso, trabajar cada día, seguir exigiéndote al máximo para que cuando te llegue esa oportunidad estar lo más preparado posible y hacerlo lo mejor posible’’.

Problemas defensivos del equipo: ‘’Yo creo que el equipo trabaja en cada entrenamiento tanto en ataque como en defensa para intentar mejorar y al final es verdad que en Primera División todos los equipos te exigen, todos los equipos te llegan a ocasiones y hay que seguir remando para llegar a estas siete finales que nos quedan’’.

Situación del Sevilla Atlético: ‘’Está siendo un año complicado para ellos también, pero yo les apoyo al máximo, son la mayoría amigos míos, y yo sé que van a luchar hasta el último partido y se van a dejar la vida porque ellos también sienten el club al máximo’’.

Charla de García Plaza en el descanso: ‘’Hoy en día, por suerte o por desgracia, casi todo se graba. El míster nos da su charla táctica, nosotros intentamos cogerla en el descanso al máximo posible para los próximos 45 minutos que nos quedaban para seguir con ese 2-1 o intentar ir a por el 3-1’’.

Próximo partido y finales: ‘’El jueves que viene tenemos otra final más. De aquí a los siete partidos que nos quedan son todo finales, hay que afrontarlo como tal, y nada, ya preparando el partido del jueves, partido vital en el que vamos a ir a por él’’

Sobre la alineación del Atlético de Madrid: ‘’Yo creo que al final tanto los canteranos como cualquiera han trabajado al máximo para poder llegar ahí. Los canteranos estamos ahí desde siempre, hemos luchado mucho para poder llegar aquí. Para todos es un sueño jugar un minuto aquí y no hay que quitarle mérito a la victoria del sábado. Yo creo que fue importantísima contra un Atlético de Madrid que está en Champions y en la final de Copa del Rey. No hay que quitarle mérito, fueron tres puntos importantísimos contra un grandísimo rival’’.