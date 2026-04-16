Matías Almeyda atiza a Del Nido Carrasco tras su destitución como entrenador del Sevilla: ''No creo que no duerman bien, hay gente ahí a la que no le interesa esto''

Las críticas al palco del Sevilla Fútbol Club saltan de la afición al banquillo. El equipo atraviesa una situación muy delicada y acumula ya varias temporadas luchando por unos objetivos a los que los aficionados no estaban acostumbrados en este siglo. En cuestión de meses, el Sevilla pasó de celebrar su séptima Europa League a luchar por la permanencia. De hecho, durante la campaña 22/23, año que tocó plata de la mano de Mendilibar, ya estuvo varias jornadas en puestos de descenso. La gestión del consejo liderado por Del Nido Carrasco ha dado sobre todo frutos negativos y un ambiente de inestabilidad que se prevé que acompañe a la entidad durante un tiempo prolongado.

Uno de los principales reproches a la directiva es la incapacidad para crear un proyecto de calidad y estable. El Sevilla ha sido una trituradora de rendimientos, tanto de jugadores como de entrenadores, en las últimas temporadas. Los diferentes técnicos, a su salida del club, no han desaprovechado para expresar su malestar con los mandamases de la entidad una vez habían dejado el cargo. El más reciente, y para sorpresa para muchos, ha sido Matías Almeyda. El argentino, que denotaba sintonía con el presidente, ha mostrado su disconformidad con el trato que recibió por parte de Del Nido Carrasco a las pocas semanas de ser destituido.

"Lo de acá fue diferente porque, inclusive un día antes de que me dijeran que me tenía que ir, me decían que me iba a quedar hasta el final. Esa traición del fútbol es la que no... No. Y eso me duele. Porque, digo, esa gente ya después no me puede mirar más'', ha mencionado Almeyda en referencia al presidente del Sevilla Fútbol Club, que respaldó públicamente la figura de su entrenador en varias ocasiones. ''No vengas a decirme que voy a estar si después me vas a sacar. Dime la verdad: ‘no sé si vas a estar’, entonces te puedo sacar. Pero no me digas una cosa y después hagas otra'', ha añadido el extécnico sevillista.

El argentino, ahora libre, comparecía habitualmente en rueda de prensa con mensajes de alta carga social. Ahora, en su primera aparición pública con el periodista Adrián Marcelo desde su destitución, ha optado por cargar frente a los directivos sevillistas. ''No creo que no duerman bien, hay gente ahí a la que no le interesa eso'', añadió en relación a las declaraciones de Del Nido Carrasco en la que mencionaba que no descansaba cuando el Sevilla perdía. Para concluir, lanzó un dardo a la planificación, comentando sus similitudes con ''los momentos a los que viví en River. Un gran club que está con problemas económicos, políticos y con una afición que espera que siempre gane el equipo. Este no era un equipo formado para pelear títulos, sino para no descender, es la realidad''.

El Pelado, también comparó al Sevilla actual con su etapa en River Plate en un mal momento de la entidad millonaria: "Muy parecidos a lo que viví en River, en su momento. Un club con problemas económicos, problemas políticos y con una afición que espera que siempre gane el equipo. Y por ahí, bueno, este no era el equipo que estaba formado para pelear por un título, sino formado para pelear por no descender, la realidad. Es otra competencia en esta ocasión".

No es el primero en deshacerse en críticas al club

Almeyda no es el primero en criticar abiertamente al club. A su despedida del Sevilla, Mendilibar compareció en numerosas ocasiones contra la cúpula directiva, acusándolos de llevar ''todo un poco al garete. Antes el Sevilla era un equipo reconocible, sabías a qué jugaba, competía siempre y ahora no''. El vasco mencionó que el equipo ''ha cambiado pero no para bien, se toman decisiones que hacen que el equipo vaya para abajo''. También sentenció la seña de identidad del Sevilla, la competitividad: ''El Sevilla tenía una forma de jugar, una manera de competir que le hacía fuerte. Eso se ha perdido con el tiempo''.

Quique Sánchez Flores también tuvo varios momentos en medios compareciendo en contra de la dirección de la entidad. ''No es ese despliegue de autoridad que había hace muchos años. Ahora tiene que haber una conjunción, una coordinación con los jugadores… respeto, liderazgo, dependemos en gran medida de ellos'', comentó tras su salida el madrileño, que también comentó la falta de autocrítica por parte del consejo. ''No les valía Mendilibar, no les valía Sampaoli, no les valía Diego Alonso... y al final alguien tiene que decir las verdades. A mí me tocó ese tiempo en el que había que ganar partidos y decir verdades''.

Uno de los más duros con sus palabras fue Sampaoli. El argentino reconoció que volvió por su bonito recuerdo en su experiencia anterior como sevillista, pero que ''no tenía nada que ver con el de 2017. Navegaba en una tempestad política todos los días, el club explotaba''. ''Me equivoqué en ir. Era mucha la insistencia de los dirigentes y yo le tenía mucho cariño al club de mi primera etapa, pero la situación era muy distinta'', apuntó pasado un año de su destitución, de la que comentó que se quiso ''ir antes, pero el club no me lo permitió por contrato''.

García Pimienta puede que fuese el más inesperado a la hora de criticar las actuaciones del consejo. El catalán fue el intento de estabilidad por parte de Del Nido Carrasco. Tras una victoria agónica en liga, se anunció en el vestuario que se le ampliaba el contrato tres años más. Pocos meses después, fue destituido. García Pimienta fue más severo a la hora de señalar a la directiva, aunque mencionó que no esperaba su destitución cuando llegó a poner al equipo ''a un solo punto de Europa League y empatados con Conference League''. La directiva se desprendió de sus servicios estando a siete puntos del descenso. ''Esas cuatro jornadas que perdimos, el equipo estuvo tan cerca de ganar como de no hacerlo. No tuvimos esa fortuna, porque sólo con algunos puntos más habría sido otra situación. Quedaban once jornadas todavía'', concluyó en sus declaraciones en Radio Marca a comienzos de mes.