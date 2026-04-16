Miguel Sierra renueva con el Sevilla hasta 2029

Miguel Sierra será jugador del Sevilla Fútbol Club hasta 2029. Así lo ha anunciado el club a través de sus medios oficiales después de que saltase la alarma este martes tras el adelanto de José Gordillo en Marca. El habilidoso jugador granadino ha vestido la elástica del primer equipo en cuatro ocasiones desde su debut en la ida del Gran Derbi de la mano de Matías Almeyda. En una temporada en la que el Sevilla Atlético está al borde de consumar el descenso, Sierra se ha postulado como uno de los pilares de una plantilla que ha estado muy lejos de lograr el objetivo.

Al hablar de Miguel Sierra lo hacemos de un perfil cada vez menos visto. Zurdo, alto (1,81 metros) y con una constitución muy delgada, se desempeña en cualquier de las posiciones de ataque. En el Sevilla Atlético, desde su llegada, ha partido desde el perfil izquierdo o la media punta, pero sobre todo ha sido a pierna cambiada, en banda derecha, donde más se le ha visto con el filial sevillista. Su mejor versión se ha visto en ese costado, pues como se siente más cómodo es partiendo desde la línea de cal hacia dentro para poder filtrar balones al delantero. Destaca por su capacidad de desborde y la intensidad de movimiento, habituando salir de zona en caso de ser necesario para poder entrar en contacto con el balón.

El golpeo no es su fuerte, por lo que no es normal verle finalizar jugadas. Puede que la aportación en cifras sea su principal reproche: en 53 partidos en el club a lo largo de dos años ha sumado dos goles y ocho asistencias. Su mejor temporada en este apartado fue la pasada, en la que repartió seis asistencias y anotó un gol. Durante esta campaña, fruto de la alternancia entre primer equipo y Sevilla Atlético, ha sido complicado que cuente con más continuidad, por lo que en parte justifica sus números. Aun así, hablamos de un jugador muy interesante de cara al futuro. No solo por sus características, que lo pueden llevar a ser un buen revulsivo para los nervionenses, sino también en vistas de futuros mercados de fichajes.

Un jugador que enamoró a Almeyda

Miguel Sierra llegó a la cantera del Sevilla Fútbol Club en el año 2024 con un perfil bajo. Desde el club lo llevaban siguiendo desde su etapa juvenil, donde destacó en División de Honor con el Granada, y finalmente se hicieron con sus servicios tras pagar en torno a 70.000 euros al Real Avilés Industrial. Llegó con el cartel de ser un jugador de rotación y pocas personas lo proyectaban con el primer equipo. En su primera temporada, disputó 16 partidos partiendo de titular, al rotar en banda con Isra, Ibra Sow y un Mateo Mejía que Galván desplazó de la punta de ataque para colocar a García Pascual.

Esta temporada, ante las numerosas bajas de peso del en el mercado estival, estaba llamado a ser uno de los pilares del primer filial para lograr la permanencia. No obstante, los planos cambiaron tras la llegada de Matías Almeyda a los banquillos del Sánchez-Pizjuán. Desde su llegada, el argentino le dio continuidad durante la pretemporada y, ya comenzadas las competiciones oficiales, le hizo saber a Luci Martín, por aquel entonces entrenador del Sevilla Atlético, que no contase con él porque estaría en completa dinámica de primera plantilla. Y así fue: estuvo convocado en las tres primeras ligueras, aunque no disputó ni un minuto.

El granadino debutó finalmente en el Gran Derbi y sumó minutos en cuatro partidos de los seis siguientes. Aúna unas características que eran muy del gusto a Almeyda. No escatima en esfuerzos en la presión y es muy independiente al contexto que atraviese el partido. Algo que se vio en su debut, que a pesar de que el Real Betis dominaba el encuentro, Sierra trataba de desbordar en banda y crear ocasiones sin contagiarse del pesimismo de sus compañeros

Ante la situación del Sevilla Atlético, combinó convocatorias en Primera División con partidos en Primera RFEF. Desde la destitución de Almeyda, a Sierra solo se le ha visto entrenar bajo las órdenes de García Plaza, pero no ha vuelto a aparecer en el banquillo del primer plantel. Ahora, con esta renovación, el club reafirma su confianza en el atacante, que pasa a ser una pieza clave a tener en cuenta de cara a la temporada que viene.