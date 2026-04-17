El Sevilla visita al Levante con una deuda pendiente de la ida y sin margen de error

Sevilla y Levante se verán las caras el jueves de feria en una jornada 33 muy marcada por los rivales por la salvación. En la ida, el Levante le endosó un contundente 0-3 como visitante a los sevillistas, en un partido en el que en el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán se sentó Javi Martínez debido a la expulsión de Almeyda frente al Real Madrid.

Aquel día, el Sevilla sumó la tercera de cuatro derrotas consecutivas con una eliminación copera de por medio. El runrún en la grada se agravó cuando Carlos Álvarez, canterano sevillista, sentenció el partido y metió de lleno a los nervionenses en el saco de equipos que lucharían por no descender.

Los blanquirrojos han cambiado mucho desde entonces. Más que por sensaciones o nivel de juego, porque desde hace dos jornadas no cuentan con el entrenador que parecía que acabaría la temporada. Tras una derrota dolorosa frente al Valencia como local, la directiva se desprendió de los servicios de Almeyda y le dio las riendas del equipo a Luis García Plaza. El madrileño arrancó su andadura como sevillista con una preocupante imagen frente al Oviedo. Ahora, tras vencer al Atlético de Madrid, la figura de García Plaza ha ganado enteros, pero el equipo sigue estando a muy pocos puntos de caer en la zona roja de la clasificación.

El Sevilla se siente cómodo en el Ciutat de Valencia

El recuerdo del Levante que entra en los aficionados sevillistas no es dulce después de la ida en Nervión. Sin embargo, ha sido un rival al que al Sevilla se le ha dado realmente bien desde años atrás. Hay que remontarse a 2018 para recordar la última victoria de los granotas como locales en este enfrentamiento. Fue en la jornada 35 de la temporada 2017/18, el Sevilla sumó su séptimo partido consecutivo sin ganar y sería el último partido de Vicenzo Montella como técnico sevillista.

Desde entonces, el Sevilla ha sumado ocho victorias, un empate y una derrota -la jornada de ida- frente al equipo valenciano. La temporada siguiente a la derrota, la 18/19, los sevillistas quedaron en la primera vuelta 2-6 y, en el Sánchez Pizjuán, 5-0, lo que suma once goles a favor en tan solo una temporada.

De por medio, ambos equipos también se enfrentaron en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con 3-1 favorable para los blanquirrojos. Otros de los enfrentamientos más recordados es el de la 20/21, cuando los sevillistas ganaron 5-3 con un memorable gol de volea de Óliver Torres. Aquel día, el Sánchez-Pizjuán volvió a contar con el aforo completo tras las limitaciones por el COVID.

Aunque los resultados son positivos para los nervionenses, en el fútbol los datos no meten goles. Ya se vio en la ida, con el aplastante resultado a favor de los levantinistas. Además, esta temporada al Sevilla no se le da especialmente bien jugar frente a los rivales por la permanencia. En enfrentamientos directos, tan solo ganó dos de los partidos, frente al Oviedo y al Alavés, pero no ha conseguido vencer a Valencia, Elche y ni siquiera ha conseguido puntuar ante el Mallorca.

Ha perdido puntos contra los seis últimos clasificados, por lo que los sevillistas buscarán romper esta mala dinámica y conseguir una victoria que le permita respirar más tranquilo en próximas jornadas.