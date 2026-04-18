Ayuntamiento y Sevilla FC llegan a un acuerdo por el nuevo Sánchez-Pizjuán: luz verde al proyecto, que arrancará en verano de 2027

El Sevilla FC ya cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento para seguir adelante con el proyecto de reforma del Sánchez-Pizjuán. El Gobierno de José Luis Sanz aprueba este lunes, a través de la Junta de Gobierno Local, de forma inicial, el Estudio de Ordenación de transformación urbanística del nuevo estadio, un paso clave en su tramitación, ya que el club rojiblanco pretende comenzar las obras dentro de un año, en el verano de 2027. Para entonces, aún se desconoce si será la directiva de Del Nido o la encabezada por el nuevo grupo inversor que lidera Sergio Ramos, pero lo que sí está claro es que se desarrollará el diseño elaborado por los arquitectos de la empresa IDOM, con César Azcárate a la cabeza, que ya se encargaron de transformar San Mamés, el Monumental de Buenos Aires, el Ciutat de Valencia y La Cerámica, los estadios del Athletic Club, River Plate, Levante y Villarreal, respectivamente.

Entre las novedades del nuevo Sánchez-Pizjuán destaca el aumento de aforo hasta los 55.000 espectadores, una nueva cubierta, la fachada aterrazada que aumentará los usos del estadio más allá de ver el partido del primer equipo, o una plaza exterior en el lado sur. "Va a ser un estadio que se relacione muchísimo con la ciudad, cosa que no le pasa al estadio actual, que no se relaciona demasiado, igual que la mayoría de los de Primera en España y en casi todo el mundo", explicaba César Azcárate en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía.

"Una aportación muy importante de este nuevo Sánchez-Pizjuán será tener una relación mucho más poderosa con la ciudad, es decir, ser más abierto, generar un montón de usos que potencien también esa actividad todos los días del año", añadía Azcárate en esta conversación. La directiva del Sevilla y la Gerencia de Urbanismo han llegado a un acuerdo para que esta intención se materialice en un documento que, después de la aprobación inicial, tendrá que recibir la luz verde definitiva.

Recreación del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

Este Estudio de Ordenación contempla dos compensaciones al Ayuntamiento de Sevilla por ocupar una mayor superficie, ya que la transformación urbanística supone un cambio de calificación de una parte del suelo por la ampliación de la huella actual del estadio, según el documento consultado por este periódico. Para ello, se requiere un cambio de calificación de una zona verde, y la normativa que se aplica en estos casos conlleva la búsqueda de otro suelo de igual superficie en otro lugar, que modificará su calificación actual de dotacional deportivo de carácter privado a dotacional espacio libre y zona verde.

Una de las compensaciones se hará con parte de los terrenos de la Ciudad Deportiva, que cambiarán a la calificación de Zona Verde, en la misma cuantía en la que, en la manzana en la que actualmente se ubica el estadio, se aumenta la calificación a Equipamiento Deportivo Privado. Además, el Sevilla justifica que la actual zona verde del distrito de Nervión será reurbanizada (cuyo coste será asumido por el club) "para dotarla de mayor calidad y seguridad en los días de partido". Otra compensación será la cesión de una futura parcela bajo rasante para uso de aparcamiento público, libre de cargas y ya construida.

Precisamente esta semana, asociaciones vecinales de Gran Plaza, Nervión Este y Ciudad Jardín han emitido un comunicado en el que se posicionan en contra del proyecto. Consideran, entre otras cosas, que "la zona ya soporta una oferta de ocio saturada, con bares, comercios, veladores y grandes superficies como Nervión Plaza o El Corte Inglés". También rechazan la compensación de las zonas verdes. "De poco le sirve a un abuelo de Eduardo Dato que el aire sea más puro en Montequinto mientras su calle se convierte en una isla de calor", denuncian.

Una cubierta que dará sombra a una plaza exterior y una amplia terraza

Uno de los principales cambios que plantea el proyecto del nuevo estadio del Sevilla es transformar su entorno con una plaza exterior, terrazas y la ampliación de la cubierta hasta el punto de que pueda dar sombra al exterior. La idea es que la zona de fuera del campo sea usada durante todo el año y no solo los días de partido. Incluirá zonas de descanso y convivencia vecinal, ocio, restauración o cualquier actividad comercial relacionada con el club.

Recreación de la terraza del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

El estadio tendrá una cubierta poco habitual que supera la superficie del mismo para dar sombra a una plaza exterior en el lado sur, y una fachada aterrazada que ayudará a aumentar los usos del recinto. Azcárate contaba a este periódico que la idea nace de "pensar en el bienestar de los ciudadanos que van a acercarse al recinto, en poder protegerles y darles sombra". Como ocurre con la cubierta rectangular y voladizos del Hard Rock Stadium de Miami, "que también tiene un clima similar al de Sevilla".

La fachada estará totalmente diferenciada de la cubierta y será abierta. En la fachada oeste, en la entrada principal, donde también se ubicará el palco de honor, estará recolocado el mosaico. Y hacia la fachada sur será como un edificio aterrazado. Concretamente, serán terrazas que "van a estar protegidas del sol por la cubierta que sale por encima de ellas y van a darle más actividad y presencia al estadio".

Hasta 55.000 asientos y "un muro" en Gol Norte

El nuevo estadio del Sevilla FC, el futuro Sánchez-Pizjuán, se levantará completamente desde cero. Este recinto deportivo emblemático del barrio de Nervión, inaugurado en 1958, se demolerá en 2027 y en el mismo lugar se construirá un campo de fútbol que respetará la esencia del actual pero introducirá novedades importantes para pasar de un aforo de más de 43.000 espectadores a los 55.000. Para ello se bajará la cota del terreno de juego, algo similar a lo que se ha hecho en el estadio La Cartuja, ya que no se aumentará la altura del estadio.

Y también se multiplicará el efecto caldera con una mayor inclinación del graderío y una "muralla" en Gol Norte inaudita en España, similar al famoso muro del Borussia Dortmund. En Gol Sur, Fondo y Preferencia se ubicarán una grada alta, una baja y otra intermedia en la que haya parte de las zonas de hospitalidad (el resto estarán en otras zonas del campo).

Recreación del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

Además de la grada, el interior del nuevo Sánchez Pizjuán tendrá oficinas, la nueva tienda y el nuevo museo del club. También se desarrollará el tour, se construirán dos plantas de parking para trabajadores del club y asistentes las zonas VIP, y también habrá salones y espacios para la organización de eventos.

Según confirmaba Azcárate, la idea es empezar las obras en verano de 2027 y terminarlas en un plazo de dos años o dos años y medio después, de manera que el Sevilla FC tendrá finalizado su nuevo hogar entre junio y finales de 2029. Una vez esté el proyecto aprobado se licitarán los trabajos, y será una vez finalizada la temporada 2026-2027 cuando comiencen las obras. Los responsables del club tendrán que decidir si habrá que acabar la obra para el inicio de la temporada 2029-2030 o durante esa misma campaña. Este baile de fechas será determinante para saber si el Sevilla, que se mudaría al estadio La Cartuja de cara a la temporada 2027-2028, se quedará allí dos o tres temporadas, teniendo en cuenta una posible convivencia con el Betis, o si regresará a Nervión a mitad de la 2029-2030.