Estos son los exsevillistas que pueden poner en peligro la permanencia del Sevilla

La semana de feria va a ser movida en clave Sevilla. Los de Luis García Plaza jugarán dos encuentros en apenas tres días que marcarán el devenir del equipo en la competición. El primero de ellos es ante el Levante, un rival muy directo por la permanencia, y que en la ida golearon a los sevillistas en un encuentro en el que Almeyda quedó fuertemente señalado.

El Sevilla no suma malos resultados en el Ciutat de Valencia. No obstante, el precedente de la ida hace que la afición esté preocupada por la imagen del equipo, que con Luis García Plaza aun no ha ganado como visitante tras una dura derrota en Oviedo que dejó a los hispalenses al borde del abismo.

El Levante cuenta en sus filas con ex sevillistas que son de mucho peso en el contexto actual de los granotas. En la punta de lanza está Iván Romero. El delantero suma 24 titularidades y cinco tantos a estas alturas de la competición, anotando cuatro de ellos en las primeras siete jornadas, haciendo una gran duplan con Etta Eyong. El canterano sevillista se despidió de la entidad en 2023, dejando a sus espaldas doce partidos con la camiseta del primer equipo, en los que no anotó ningún gol. Tomó cierto protagonismo en un tramo de la temporada 21/22, cuando Lopetegui le hizo debutar como titular ante todo un Atlético de Madrid.

En esa operación en la que puso rumbo a tierras valencianas, Iván Romero no partió solo. Lo hizo de la mano de Carlos Álvarez. El habilidoso media punta era un diamante en bruto en la cantera del Sevilla. Con tan solo 16 años, en edad cadete, era un habitual en el Sevilla Atlético. Como sevillista, fue convocado hasta en 21 ocasiones con los escalafones inferiores con la selección.

A pesar de su innegable talento y de estar muy bien valorado por la dirección técnica en cantera, no tuvo protagonismo con el primer equipo. Solo jugó dos partidos -uno de ellos como titular- en las primeras rondas de Copa del Rey y Sampaoli lo hizo debutar en el Sánchez-Pizjuán. Aquellos nueve minutos fueron los únicos que disfrutó en Primera División con la camiseta del Sevilla.

Con el Levante, el sanluqueño está en un momento de dulce. Son tres goles y una asistencia en 22 titularidades. Uno de esos tantos, de hecho, se lo anotó al que fue su equipo en la primera vuelta, siendo el último de los tres que el Levante marcó aquella noche.

Un viejo conocido estará en el banquillo

No solo hay jugadores de campo con pasado sevillista. Vicente Iborra, leyenda del Sevilla, actualmente ejerce como segundo entrenador de los granotas. El centrocampista colgó las botas tras culminar su tercera etapa como levantinista, sumando 257 partidos con el Levante.

Los aficionados sevillistas tienen un gran recuerdo de sus cuatro temporadas defendiendo la camiseta nervionense, cuando levantó tres Europa Leagues y anotó 30 goles. Ahora, Iborra desde los banquillos comandará a Iván Romero y Carlos Álvarez, que seguramente partirán desde el once titular, a luchar por tres puntos que no descuelguen a los valencianos de la lucha por la permanencia, y que posiblemente generasen una nueva crisis en el Sevilla.