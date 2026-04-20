Nico Guillén llama a la puerta de Luis García Plaza

La cantera del Sevilla Fútbol Club, aunque no atraviesa el mejor momento de su historia, no deja de formar talentos. A los nombres históricos que han salido de la carretera de Utrera, como Jesús Navas, José Antonio Reyes o Sergio Ramos, hay un perfil que se le puede sumar en un futuro no muy lejano, por proyección y nivel en categorías inferiores. Ese es Nico Guillén.

El onubense es un centrocampista moderno. Destaca por su despliegue físico y temple en el juego. Es un jugador que eleva el nivel competitivo de la plantilla, abarcando campo y siendo capaz de pisar área, como se le vio la jornada pasada en el Sevilla C. Pese a ser juvenil de segundo año (2008), ha sido uno de los pilares del Sevilla Atlético esta temporada. Ahora que el filial tiene prácticamente confirmado su descenso, Guillén se ha sumado al cuadro de David Arteaga para ayudar a conseguir la permanencia en Tercera Federación.

Esa premisa no pudo ser más acertada. En su primer partido con el C esta temporada, anotó un golazo en el primer tramo para conseguir tres puntos de oro en la casa de un Cádiz Mirandilla que lucha por ascender. Es innegable que está tocado por una varita. Aúna esfuerzo y talento a partes iguales, algo que, en un Sevilla que necesita mentes y piernas frescas como dijo Luis García Plaza, encaja a la perfección.

El nacimiento de una estrella

Nico Guillén llegó con seis años a los escalafones inferiores del Sevilla. El futbolista ha quemado etapas dentro de la cantera, siendo un pilar del Cadete A cuando era aún de primer año y no le correspondía por edad esa categoría. En su segundo año cadete fue cuando dio el estrellato, saltando rápido al Juvenil -primero al Liga Nacional y después al División de Honor-, debutando con la Selección Española sub-16 y debutando en Segunda Federación con el Sevilla Atlético con tan solo 16 años.

Desde entonces, ha pisado hasta la sub-19 del seleccionado nacional y es un estandarte del primer filial sevillista. Desde el club no tienen prisa en que salte al primer equipo y prefieren respetar los tiempos. Aun así, en pretemporada rindió a un muy buen nivel y parecía que contaría con minutos a lo largo de la campaña, algo que hasta ahora no ha sucedido. Tan solo ha sumado entrenamientos, pero todavía no ha entrado en ninguna convocatoria.

Seguramente pase a entrar más en dinámica cuando consiga los objetivos que se le han encomendado en cantera. Con el Sevilla Atlético y el C sin jugarse nada, no sería extraño que Luis García Plaza premie su rendimiento y labor esta campaña y lo llame en alguna de las jornadas que quedan.

Lo que está claro es que el Sevilla tiene un jugador que apunta a ser top mundial, como así lo reconoció The Guardian al incluirlo en su lista de las 60 mejores promesas del fútbol mundial. Una lista en la que el onubense fue el único jugador español que no pertenecía a FC Barcelona o Real Madrid. Además de por amor al club, Nico tiene vinculación con el equipo de Nervión hasta 2029, después de que desde la directiva decidieran renovarlo tras la fuga de Alexis Ciria, que triunfa en la cantera del Madrid.