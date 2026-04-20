Aprobado el nuevo estadio Sánchez-Pizjuán: el Sevilla FC construirá un aparcamiento para vecinos, una plaza con pérgolas y zonas verdes a las afueras de la ciudad

El Ayuntamiento ha aprobado este lunes de manera inicial el Estudio de Ordenación del nuevo Sánchez-Pizjuán presentado por el Sevilla FC. Este paso, que todavía deberá desembocar en una aprobación definitiva, supone dar luz verde al diseño elaborado por los arquitectos de la empresa IDOM y traducirlo de forma urbanística. Según ha explicado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, se ha atendido a la petición del club de Nervión porque supone algo más que una actuación en un estadio, es "una intervención estratégica que responde a una necesidad real, adaptando una infraestructura histórica profundamente ligada a la identidad de la ciudad a los retos del presente y del futuro".

Entre los principales aspectos que introduce el documento aprobado, desde el Gobierno de José Luis Sanz se ha puesto énfasis en cómo repercutirá en la vida vecinal de Nervión, después de que residentes de la zona hayan emitido un comunicado en contra del proyecto. Una plaza exterior con pérgolas, locales de ocio, restauración y comerciales, un aparcamiento subterráneo para vecinos, o zonas verdes junto a la Ciudad Deportiva del club (a las afueras, junto a la Universidad Pablo de Olavide) son algunos de los argumentos que ha dado Juan de la Rosa para defender lo que aportará el Sevilla.

"Lo que se plantea es una ordenación que permita modernizar el estadio, hacerlo más eficiente, más integrado en su entorno y más útil para la ciudadanía. Además, esta actuación incorpora importantes beneficios para la ciudad", ha razonado el concejal del PP. Entre las compensaciones que hará el Sevilla con el cambio de calificación de suelo necesario para la ampliación del estadio, "conforme a la legislación andaluza, se hará la cesión de más de 10.000 m2 en la Ciudad Deportiva de Sevilla, que pasarán a ser zona verde de titularidad municipal".

Recreación del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

Este proyecto afecta a un ámbito de más de 51.700 metros cuadrados en el distrito de Nervión, delimitado por calles clave como Luis Arenas Ladislao, José Luis de Casso o la Avenida Eduardo Dato. "El Sevilla Fútbol Club plantea esta actuación puesto que su estadio ha quedado obsoleto para los objetivos de crecimiento deportivo, social y económico que se marcan en los próximos años. Y como Ayuntamiento entendemos que Sevilla no puede permitirse quedarse atrás. Apostamos por contar con infraestructuras deportivas de referencia internacional que sean motivo de orgullo, no sólo para los sevillistas, sino para toda la ciudad de Sevilla", ha continuado el delegado de Urbanismo.

Sobre los escritos presentados por los vecinos, desde el Ayuntamiento se ha confirmado que "se atenderán". "Todo se está haciendo de forma legal, todo se está haciendo de forma transparente. Ya ha habido grupos que incluso se han personado en el expediente de Sánchez-Pizjuán para ver su evolución y no hay ningún tipo de problema", ha defendido De la Rosa. Con este visto bueno, además, se publicará el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se abrirán 20 días de periodo de consulta, por lo que en el periodo de exposición pública se incorporarán más escritos.

Una plaza exterior con pérgolas y cubiertas

Otra de las actuaciones en el entorno del estadio será la creación de una gran plaza en la fachada de Eduardo Dato, "un espacio abierto, amable y pensado para el disfrute del ciudadano". Además, se incorporarán elementos como vuelos en las cubiertas y pérgolas "que generarán sombra, contribuyendo a mitigar el efecto isla de calor en el barrio".

Además, en el exterior del estadio "se abrirá a la ciudad, integrando usos comerciales, de ocio y restauración en sus fachadas, lo que generará actividad durante todo el día, mejorará la seguridad y dinamizará la economía local".

Recreación del exterior del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

Un aparcamiento para los vecinos

Además de las zonas verdes en la Ciudad Deportiva, la otra compensación del Ayuntamiento será la cesión de parte del aparcamiento subterráneo que se construirá. Se eliminará el aparcamiento en superficie, actualmente ocupado por autobuses y camiones, mediante la construcción de estacionamientos subterráneos, uno de los cuales será cedido al Ayuntamiento para uso vecinal.

"Esto permitirá recuperar para los vecinos zonas actuales de aparcamiento", ha justificado Juan de la Rosa. "Ese aparcamiento subterráneo que eliminará el aparcamiento en superficie era prioritario para el Ayuntamiento que se sirva también para los vecinos", ha insistido.

El concejal popular ha prometido que "se cumplirá de forma esculpulosa que todo lo que se haga en esas cesiones para Sevilla se repercuta en la ciudad, fundamentalmente en los vecinos". "No es solo esas zonas verdes, son también zonas públicas, como la plaza, zonas de aparcamiento subterráneo. Se está haciendo todo de una forma minuciosa y casi con un bisturí de cirujano para que Sevilla no pierda ni un ápice de lo que da, porque al final el estadio es un proyecto de ciudad", ha seguido explicando.

El estadio Sánchez-Pizjuán "será un proyecto de 360 grados, donde no solo se vivirán partidos de fútbol una vez a la semana o cuando corresponda, sino que también se le dará vida a esa zona durante todos los días, habrá aparcamientos para vecinos, habrá plazas públicas para los vecinos y habrá zonas verdes que se compensan".