Sevilla FC
Alineación probable del Sevilla ante el Levante: media permanencia está en juego
Luis García Plaza podría salir en el Ciutat de Valencia con un once similar al que puso en liza para vencer al Atlético de Madrid en Nervión
El Sevilla Fútbol Club afronta este jueves en la adelantada jornada 33 un partido clave por la permanencia ante el Levante UD en el Ciutad de Valencia, el primero de los siete encuentros decisivos que le quedan en LaLiga ante un rival directo.
Aunque históricamente el Sevilla ha tenido buenos resultados en el estadio del Levante -donde los locales no le ganan desde 2018 y el balance reciente es muy favorable a los sevillistas-, el contexto actual no es tan positivo. En el debut de Luis García Plaza a domicilio no consiguió puntuar en el Tartiere y durante toda la temporada lleva mostrando debilidad ante rivales directos por la permanencia, con pocos triunfos en este tipo de partidos.
Luis García Plaza puede repetir prácticamente el plan ante el Atlético de Madrid
No puede centrarse el Sevilla Fútbol Club en el enfrentamiento ante Club Atlético Osasuna que tendrá el próximo domingo. La realidad lo obliga a poner toda la carne en el asador en Orriols frente al Levante en un duelo directo por la permanencia y Luis García Plaza podría salir con un once muy similar con el que logró vencer al Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán.
En portería, Odysseas Vlachodimos es indiscutible y a ello se le suma que Orjan Nyland no se ejercitó este lunes con el grupo y se ha quedado haciendo reparto de cargas.
Juanlu cumplió ante los colchoneros y aunque Carmona ya está de vuelta no parece que el preparador madrileño vaya a optar por modificar una defensa que compitió contra los de Diego Pablo Simeone. Así, Castrín, Gudelj y Kike Salas integrarían en el eje central con Oso como carrilero zurdo buscando elevar su nivel respecto al dado contra el Atlético. Azpilicueta y Marcao son baja.
La principal novedad puede estar en la medular con Manu Bueno quedándose de inicio en el banquillo. El jerezano tuvo temple en Nervión, ayudó a organizar y a frenar el ritmo cuando más falta hizo, pero Djibril Sow está de vuelta y es una pieza clave que suma cinco goles en la temporada. De esta forma, el suizo, que venía tocado de los pisotones que recibió en el Carlos Tartiere, entraría junto a Lucien Agoumé en el doble pivote, quedando Batista Mendy como opción defensiva para el segundo tiempo.
Isaac Romero, único apercibido de sanción en el Sevilla, podría comenzar como extremo diestro con Rubén Vargas en el izquierdo y Akor Adams en la delantera. Los tres serán los encargados de un conjunto nervionense que necesita una victoria tras una jornada pasada en la que ganaron y también lo hicieron todos sus rivales directos. Frente al Levante, además de vencer sería clave igualar el average particular.
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