Levante UD - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el partido de Liga en el Ciutat de Valencia

El Sevilla Fútbol Club tendrá este jueves una nueva final por la permanencia. Será la primera de las siete restantes en LaLiga en la jornada 33 y lo llevará hasta Valencia, donde se medirá al Levante de Luís Castro, que está haciéndose fuerte en el Ciutat de Valencia para luchar por eludir los puestos de descenso.

No conoce aún el conjunto nervionense con Luis García Plaza el triunfo a domicilio, puesto que en su estreno ante el Oviedo en el Tartiere cayó por la mínima.

El Sevilla, con buenos precedentes ante el Levante en Valencia

El Sevilla FC ha tenido históricamente buenos resultados frente al Levante UD, especialmente en el Ciutat de Valencia, donde los granotas no ganan este duelo como locales desde 2018. Desde entonces, el balance es claramente favorable a los sevillistas, con ocho victorias, un empate y una sola derrota (la de la ida esta temporada), incluyendo goleadas destacadas y triunfos también en Copa del Rey.

Sin embargo, pese a estos precedentes positivos, el contexto actual genera dudas. El Sevilla no está rindiendo bien ante rivales directos por la permanencia, habiendo dejado puntos ante varios equipos de la zona baja y logrando solo dos victorias en estos enfrentamientos. Esto, sumado al duro resultado de la primera vuelta, hace que el equipo necesite romper su mala dinámica y lograr un triunfo clave para alejarse del peligro.

Horario del partido entre el Levante y el Sevilla

El encuentro entre el Levante Unión Deportiva de Luís Castro y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports, se disputará este jueves 23 de abril a partir de las 19:00 horas en el estadio de Montilivi.

En los cinco enfrentamientos más recientes en tierras valencianas, el Sevilla sólo cayó en uno en 2018, acumulando buenos resultados en las dos visitas últimas venciendo por 2-3 y 0-1 en la última etapa del Levante en Primera División. En la ida en Nervión ganaron los granotas por 1-3.

Dónde ver por televisión el Levante UD - Sevilla FC

El encuentro entre el Levante Unión Deportiva de Luís Castro y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.