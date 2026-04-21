El Sevilla continúa apostando por su cantera: Ibra Sow renueva hasta 2029

El Sevilla sigue trabajando en la renovación de los jugadores del Sevilla Atlético. Tras Miguel Sierra, el último en sumarse a la lista de renovados ha sido Ibra Sow. El nacido en Dakar será sevillista hasta 2029.

El atacante, nacido en 2007 -es aún tercer año juvenil-, suma esta temporada 27 partidos con el filial nervionense, de los cuales partió en once como titular. Es un futbolista que destaca por su imponente físico, algo que siempre ha sabido aprovechar para sacar ventaja respecto a sus defensores. Esto le ha llevado a no desentonar en categorías senior a pesar de su temprana edad. En esta campaña, suma un gol y una asistencia.

Ibra Sow siempre ha estado muy bien valorado dentro de la cantera del Sevilla Fútbol Club. Desde que llegó procedente del alevín del Málaga, ha quemado etapas en diferentes categorías. Dio el salto a la fama también muy joven, cuando con 12 años fue máximo goleador en La Liga Promises, torneo de alto prestigio en lo que a escalafones inferiores se refiere.

Un jugador muy precoz en las mejores categorías inferiores

Ibra tenía tan solo 14 años cuando debutó en Liga Nacional con el segundo juvenil sevillista. De hecho, esa misma temporada, siendo aun infantil de segundo año, disputó hasta seis encuentros con el División de Honor, anotando incluso dos goles.

Su buen desempeño en la categoría lo llevó a ser jugador en pleno derecho del primer juvenil con solo 15 años. Ya en la 23/24 debutó en categoría senior con tan solo 16 años, alternando entre Sevilla Atlético y Sevilla C. De hecho, esa temporada fue llamado con el primer equipo, pero no llegó a debutar como profesional.

Desde la temporada pasada es una de las piezas más importantes del Sevilla Atlético. Partiendo tanto desde banda como delantero, el senegalés tomará aun más importancia la temporada que viene tras el casi confirmado a Segunda Federación.