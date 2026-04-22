Levante y Sevilla se juegan media permanencia en un duelo directo en el Ciutat de Valencia

Levante y Sevilla afrontan este jueves en el Ciutat de Valencia uno de esos partidos que pueden marcar el desenlace de la temporada. En la jornada 33 de LaLiga EA Sports, ambos equipos se miden en un duelo directo por alejarse del descenso, una batalla por la permanencia que también tendrá capítulos decisivos en Vallecas, con el Rayo Vallecano y el RCD Espanyol, y en el Carlos Tartiere, donde el Real Oviedo buscará seguir creyendo en la salvación frente a un Villarreal con el cuarto puesto prácticamente en su mano.

Levante y Sevilla, cara a cara por la salvación

Cinco puntos separan en la tabla clasificatoria a Levante y Sevilla. Los granotas, que llegan al partido en una dinámica positiva después de haber perdido uno de los últimos seis partidos --tres victorias y dos empates-- podrían colocarse a un sólo punto de la permanencia si consiguen la victoria. Además, el triunfo local hundiría al Sevilla, que respira después del triunfo ante el Atlético de Madrid la pasada jornada.

Pero pese a esos tres puntos y a que no tienen opción matemática de acabar la jornada en puestos de descenso, una derrota los metería de lleno en la pelea. Por ello, el conjunto dirigido por Luis García se aferra a los buenos resultados cosechados en las últimas temporadas en el Ciutat --tres victorias y un empate-- para poner fin a una racha lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán muy preocupante, donde encadena dos derrotas seguidas y ha sumado uno de los últimos nueve puntos en juego.

Carlos Espí y las bajas marcan el partido

En lo deportivo, los locales se agarran al momento de forma de su delantero, Carlos Espí, que ha marcado siete goles en los últimos seis partidos, y a una enfermería casi vacía, mientras que los hispalenses a la vuelta de dos jugadores importantes como José Ángel Carmona y Tanguy Nianzou, que se perdieron el partido por sanción. El que no estará es el lesionado César Azpilicueta.

Por su parte, en el estadio municipal de Vallecas, Rayo Vallecano y RCD Espanyol buscan dar un puñetazo encima de la mesa en la lucha por quedarse una temporada más en LaLiga EA Sports. Los locales llegan con la alegría de haber conseguido meterse en las primeras semifinales europeas de su historia, pero con la urgencia de ver los últimos tres puestos de la tabla a distancia de tres puntos.