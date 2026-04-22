Sergio Ramos ya habla abiertamente sobre la compra del Sevilla FC: "Va por buen camino, en pocas semanas habrá novedades"

Sergio Ramos se ve cada vez más cerca de ejecutar la compra del Sevilla FC junto a los inversores que le acompañan en la operación. Ya no rehúye la cuestión y habla abiertamente de ello, incluso cuando no se le pregunta directamente sobre la adquisión. El central, aún en activo, llegaba este martes a Sevilla para acudir a la Plaza de La Maestranza y ver la corrida de toros de la pasada tarde, y se mostraba optimista por esa negociación. "Que se junten todos los astros para que suceda lo que todos estamos esperando", decía el jugador.

El que fuera jugador del Sevilla sigue trabajando junto al grupo Five Eleven Capital por la compra del Sevilla FC, club en el que ha estado en dos etapas como jugador. Y según sus palabras, concedidas al medio OneToroTV, parece que su regreso está próximo a suceder, pero en esta ocasión en los despachos. "En pocas semanas o pocos meses habrá novedades y esperemos que sean las que todos queremos", aseguraba.

Aunque Ramos no ha hecho alusión directa a la operación mencionada, no podía esconder a lo que se estaba refiriendo. "¿Las que todo el sevillismo quiere?", le preguntaba el periodista. "Entre otras. Va por buen camino", respondía con una sonrisa el futbolista.

De momento, Sergio Ramos tiene un ojo puesto en su vida personal, aunque el otro está en lo que pueda pasar por el club, tanto por el cambio de propiedad como por el riesgo de un descenso a Segunda División. "Sevilla tiene un color especial en todos los aspectos. Ojalá sea un año bonito, de nuevas experiencias y muchas alegrías. Yo estoy de maravilla. Disfrutando mucho. En un momento de mi vida maravilloso, con la familia, mi prioridad ahora mismo", comentaba también.

Ramos continúa con la operación de compra

Las visitas de Sergio Ramos a la ciudad han sido continuas en los últimos meses, para seguir dando pasos en esa operación de compra que parece seguir para adelante pese a la posibilidad de que el club pueda descender de categoría, lo que variaría mucho el valor el club, su presupuesto y sus aspiraciones competitivas, teniendo en cuenta la deuda millonaria a la que habría que hacer frente.

El camero se sigue dejando ver en la capital hispalense junto con su hermano René para llevar a cabo una agenda de encuentros vinculada a la adquisición del club de Nervión. El interés de Sergio Ramos por su exequipo es uno de entre las varias ofertas que tiene el Sevilla encima de la mesa, y esta en concreto se estima que supere los 400 millones de euros.

El zaguero formaría parte de un consorcio interesado en adquirir el club y su propuesta tendría el respaldo de Monchi, con quien ya mantiene relación después de apostar por el CD San Fernando 1940, un proyecto refundado y capitaneado por quien fuera el director deportivo del Sevilla.

Recientemente, hace un mes, el actual presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, se pronunció al respecto en la tradicional ofrenda floral a la hermandad de San Benito, dejando la puerta abierta a un cambio radical en la cúpula del club al reconocer que existen las negociaciones de compra y "se están analizando las cuentas del club" por parte del grupo inversor vinculado a Sergio Ramos.

Del Nido Carrasco declinó dar detalles sobre la compraventa de la entidad, aunque negó tener "constancia de que la due diligence, la auditoría solicitada, por los posibles compradores del grupo inversor de Sergio Ramos haya finalizado".