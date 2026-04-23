El Sadar, territorio prohibido para el Sevilla: cinco años sin ganar y solo dos puntos de los últimos 12

El Sevilla afronta el segundo de los partidos de esta semana con la necesidad de puntuar debido a la ajustada lucha por la permanencia. Por delante, tiene que visitar un campo que no se le da especialmente bien a los sevillistas: El Sadar. Los sevillistas no se han sentido cómodos en los últimos años en el feudo de Osasuna, acumulando tan solo dos puntos de los últimos doce posibles.

Para recordar la última victoria de los blanquirrojos en Pamplona hay que remontarse cinco años atrás. Aquel día sumaron tres puntos que lo llevaron a colocarse como tercer clasificado, una realidad completamente diferente a la actualidad. Los goles de Diego Carlos y Luuk De Jong bastaron para que los sevillistas ganaran un partido en el que no tuvo demasiadas complicaciones.

Desde entonces, el Sevilla no consigue ganar como visitante ante los osasunistas. Son dos empates y dos derrotas en Liga en el cómputo desde aquella victoria que queda tan lejana. Además, no anota un gol allí desde 2022, cuando Rafa Mir puso las tablas momentáneas en un encuentro que el Sevilla acabó perdiendo.

El precedente en Copa del Rey tampoco es positivo. El Chimy Ávila y Ez Abde, actualmente jugadores del Real Betis, pusieron fin al sueño copero sevillista en los cuartos de final de la 2022/23. De hecho, aquella temporada se enfrentaron en tres ocasiones, saliendo derrotado el Sevilla en las tres.

El Sevilla guarda buen recuerdo de la primera vuelta

A pesar de los precedentes como visitantes, esta temporada el Sevilla sumó de tres ante Osasuna. Los nervionenses se llevaron el encuentro en el Sánchez-Pizjuán gracias a un solitario gol de Rubén Vargas desde los once metros. Aquel resultado dejó a los nervionense a tan solo un punto de puestos europeos y se distanciaba seis puntos sobre los puestos de descenso. Un contexto muy diferente a la situación que atraviesa el equipo.

El Sevilla está obligado a sacar un resultado positivo. La lucha por la permanencia es una de las más complicadas de los últimos. Los sevillsitas se salvaron la temporada pasada por solo un punto y este año no parece que baste con golpes de suerte como aquel fallo de Dyomande con el Leganés.

Además, el calendario que le queda al Sevilla por delante es realmente complicado respecto al de sus competidores. A excepción del Espanyol, que se ha acercado a la zona roja de la clasificación tras una paupérrima segunda vuelta, todos los rivales son de la parte alta de la tabla. Por delante tiene a Real Sociedad, Villarreal, Real Madrid y Celta, estando este último compitiendo por conseguir una quinta plaza que, en estos momentos, clasifica a la Champions League.