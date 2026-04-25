Alineación y horario del Sevilla ante Osasuna: García Plaza prepara rotaciones en una final en El Sadar

El Sevilla Fútbol Club tiene este domingo una final por la salvación en El Sadar. El equipo de Luis García Plaza visita a Club Atlético Osasuna tras el duro resultado cosechado ante el Levante el pasado jueves.

Con apenas una sesión y media de recuperación, el cuadro nervionense mantiene a los mismos jugadores para enfrentarse a los de Alessio Lisci, con Marcao y Azpilicueta como únicas bajas, aunque sí estuvieron presente en la charla del comienzo del entrenamiento, y con Juanlu, Sow e Isaac como apercibidos.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Difícil adivinar el once de García Plaza

El cuarto once de Luis García Plaza a los mandos del Sevilla Fútbol Club será nuevamente impredecible. El técnico madrileño se vio obligado a modificar la línea de cuatro con la que se estrenó en Oviedo y contra Atlético de Madrid y Levante cambió a un esquema con cinco hombres en la zaga y mantuvo su idea en Orriols tras vencer a los colchoneros en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero ante los granotas cayó nuevamente y se espera que haya rotaciones.

Pocos jugadores son fijos en el Sevilla, pero su portero, Odysseas Vlachodimos defenderá los intereses del equipo una vez más bajo palos. Con Juanlu, Sow e Isaac apercibidos de sanción, puede que el quinteño salga de la defensa y vuelva Carmona como en el Tartiere actuando como carrilero o bien como lateral si vuelve a jugar con cuatro atrás. Castrín y Kike Salas parecen convencer a García Plaza en el eje y junto a ellos, o adelantando su posición estará Gudelj. En la zona izquierda de la defensa, Suazo puede entrar por Oso.

Si el serbio y capitán sevillista juega como pivote querrá decir que serán seguramente tres los que integren la medular, estando acompañado de Sow y Agoumé y con Batista Mendy en el banquillo y Manu Bueno descansando tras dos titularidades.

Arriba, Akor Adams es fijo e Isaac Romero se está ganando un hueco. Con Vargas, que puede estar cansado tras el partido del jueves, se abre la posibilidad a que Chidera Ejuke complete el once de un Sevilla obligado a ganar y a reaccionar si no quiere depender de resultados ajenos en las últimas jornadas para lograr la permanencia.

Horario del partido entre Osasuna y Sevilla

El Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza viaja este fin de semana hasta Pamplona para medirse a Club Atlético Osasuna de Alessio Lisci este domingo 26 de abril a partir de las 18:30 en El Sadar.

En sus cuatro visitas más recientes al feudo de Osasuna, el equipo blanquirrojo apenas ha podido rescatar dos puntos de doce posibles. Para encontrar el último triunfo del Sevilla en Pamplona hay que viajar cinco años atrás, en un contexto muy distinto al actual. Entonces, aquella victoria permitió a los nervionenses auparse hasta la tercera plaza de la clasificación gracias a los goles de Diego Carlos y Luuk de Jong. El año pasado cayó por la mínima y esta temporada en la ida venció con el mismo resultado el Sevilla gracias a un gol de Vargas desde los once metros.

Dónde ver por televisión el Osasuna-Sevilla

El encuentro entre Club Atlético Osasuna de Alessio Lisci y el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange), Teledeporte y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.