García Plaza, sobre los fallos del Sevilla en defensa ante Oviedo y Levante: "Si recibimos un gol, que sea porque el rival hace algo bien"

La rueda de prensa de Luis García Plaza previa al Club Atlético Osasuna-Sevilla Fútbol Club se hizo larga en respuestas y le sirvió al preparador madrileño para comentar aspectos futbolísticos en lo diferente que fueron las derrotas de Oviedo y Levante y para reflexionar nuevamente sobre el problema más alarmante en la plantilla, los errores puntuales en momentos clave de los partidos.

Diferencias entre las derrotas en Oviedo y Levante

Cómo se dieron las derrotas ante Oviedo y Levante: "Son dos partidos diferentes. Una cosa, el Oviedo hasta que nos expulsan a uno, pues creo que tuvimos opciones. Es verdad que los remates fueron fuera, porque sé que os vais a esa estadística, pero tuvimos tres o cuatro remates, que igual que el Oviedo mete un córner dentro o el Atlético de Madrid, como Nema (Gudelj) ya la mete dentro, pues lo puedes tirar fuera o dentro. Sí tuvimos las opciones de remate hasta la expulsión, después ahí se reduce. Y yo creo que suelo ser muy sincero. O sea, creo que la primera parte del otro día es lo peor que hemos hecho desde que estoy aquí, que son tres partidos, que no son veinte, que son tres, que son cuarenta y cinco minutos malos. Y después la segunda parte sí que era que tenemos dos o tres opciones, pero igual de Rubén, que tiene para finalizar delante y que la tira fuera. Entonces, claro, ¿qué contamos? Remate, ocasión o simplemente porque no vayan los tres palos no es gol. Otra de Akor que sale rozando, otro remate aquí que cabeza, que la para un defensa. No estamos en esa situación. De acuerdo en que tenemos que crear más, porque la primera parte para mí (Levante) fue lo peor que hemos hecho. Pero la segunda parte, los veinticinco minutos, igual que te digo eso, para mí fueron muy buenos y es donde quiero que el equipo siga esa línea".

Iván Romero celebra un gol con sus compañeros durante el partido de LaLiga EA Sports, disputado entre el Levante UD y el Sevilla FC en el estadio Ciutat de Valencia / Iván Terron / AFP7 / Europa Press

Pocos tiros concedidos: "Y en el aspecto de cerrar, las estadísticas nos dicen que nos están rematando poco en los tres partidos. Ya digo, analizas en el Oviedo hasta el gol y fue la primera vez que te rematan a la portería. No de tres palos, remate, o sea, que vaya fuera. No te rematan. El día del Atlético de Madrid casi no nos tiran, pero nos hacen un gol. Y el otro día, es un error muy grave, en un saque de falta rápido. Y tampoco el Levante, tiene una parada Ody en la primera parte. Nos están penalizando, todavía tenemos que hacer las cosas mejor. Esforzarnos en crear más, y esforzarnos en todavía reducir más. Vamos a un campo de Osasuna que suele generar un volumen de centros, remates y de situaciones de gol bastante importantes. Pero, hasta ahora, las situaciones de gol que nos están generando no son... No hay un partido que digas, es una ocasión y otra ocasión. El otro día el segundo gol es el que es, después de un córner o de pillar en contraataque. Y el primero es un fallo, lo dije infantil. Un fallo que no podemos permitirnos dejar a un tío solo en una falta central solo. Es un despiste muy grande. Y tenemos que seguir trabajando para mejorar esas acciones en ataque y para, en defensa, todavía reducir al máximo las ocasiones de gol".

Fallos individuales en los goles de Oviedo y Levante

Errores puntuales y cómo remediarlo: "Yo el otro día cuando estábamos jugando tengo que decir que tenía una sensación en la primera parte muy mala. Pero sufriendo porque no somos nosotros, pero no están generando ningún tipo de ocasión. De verdad. Entonces en el descanso podemos cambiar, podemos llegar 0-0 y corregir para tener más presencia en ataque y hacer... Pero tenemos un fallo de tanta falta de estar metidos en el partido, de una falta donde dejamos un tío solo. O sea, eso lo entrenamos y no pasa. Y después llega el partido y a lo mejor les falta estar de una manera. Pues hay que suban esa confianza, que suban esa concentración, que suban esas situaciones porque dentro de la primera parte tan mala donde no pisamos área. Es una situación en la que estábamos súper a disgusto y yo mismo, intentaba transmitir cosas y es imposible por el ambiente en un campo de fútbol -si alguno es entrenador, en un campo lleno llegar al otro lado, les puede salvar a los que tienes al lado-, pero veía que estando mal íbamos a llegar 0-0 porque no nos generaban. En ataque no hacíamos nada pero ellos en defensa entonces digo, vamos a llegar 0-0 y a ver si en el descanso podemos corregir, sin embargo, llega un simple error de una falta en el medio campo donde nos despistamos y eso es lo que tenemos que aumentar todavía. Tenemos que aumentar de que los chicos mantengan ese foco y si a lo mejor llegas 0-0 cambia toda la situación. Y si llegas 1-0 perdiendo que sea porque, qué jugada han hecho, o qué golazo han metido, pero no por eso. Espero que seamos capaces de que si cuando recibamos un gol no sea como el de Oviedo porque me despisto en una marca, no sea por esa falta porque tal, sino porque el rival algo haga bien. Creo que esos dos errores son corregibles y estamos trabajando en ello pero al final ellos tienen que ver que hay un tío sólo y que yo estoy en un sitio y tengo que ir a cortar, a tapar a ese chico".