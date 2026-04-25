García Plaza se queda "helado" ante una posible destitución en el Sevilla si no gana a Osasuna: "Sería el caos total y la locura del fútbol"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, ha comparecido este mediodía en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en la previa del encuentro liguero ante Club Atlético Osasuna de este domingo en El Sadar.

Qué sensación transmite el grupo: "Dentro de la derrota del otro día lo bueno es que tenemos un partido enseguida. Yo creo que los chicos no han podido casi ni entrenar. Los que repitan de la derrota del otro día, del partido del otro día, han hecho nada. Prácticamente, han regenerado dos días, como cuando juegas un partido normal. Y sí que hemos hecho un poquito con los otros, pero poco. Pero sí que tienen las ganas de que llegue el partido ya y que podáis ver que vamos a un escenario complicado, que lo sabéis que los números lo dicen, no es solo un mito. Es uno de los rivales complicados, pero tenemos que levantarnos y ir al partido con la fe y las ganas que creo que tienen. Es lo que hay. La situación es la que estamos. Venimos de una derrota y tenemos una oportunidad para resarcirnos. Igual que teníamos después de una victoria, un partido para continuar y no lo hicimos, pues ahora tenemos la oportunidad. Es verdad que son muchos partidos fuera de casa desde que he llegado yo, pero es lo que toca y es el calendario que hay. No se puede hacer otra cosa. Después tenemos dos en casa, por ejemplo".

Confianza de cara a los últimos partidos: "¿Me estás preguntando por la destitución? Ah, vale. Hostia, me acabas de dejar sorprendido. Si a un entrenador en tres partidos que lleva tres puntos... Pues nada, no sé nada. Esto ya sería el caos total. Si hay un entrenador por tres partidos sacando tres puntos, jugando tres partidos y ya está. No pasa nada. Vale, vale, me has dejado helado. Yo no leo nada de nada, pero no ahora, en mi carrera, no suelo leer nada. Respetado, me has dejado muy sorprendido. Vale, vale, perfecto. Sería la locura del fútbol, sería una locura. Tendrían que echar a cada entrenador y en un equipo que tendrían 10 entrenadores a lo largo del año porque rachas, y lo digo, llevo no sé, tres puntos tres partidos. No sé, no es muy bueno, pero no es una ruina".

Situación de Jordán y descartes cada semana: "Tenemos una plantilla muy larga y se tienen que quedar fuera y por repetición de puestos. Joan está entrenando como uno más. ... Mañana se quedan otra vez dos o tres fuera. Pero es que no puedo dar explicaciones de todos los que se quedan fuera, porque... Sí, sí, sí, es una situación que en mi carrera no me ha pasado. O sea, tener que dejar a gente sin convocar, con esta nueva norma, no me ha pasado nunca. O sea, porque siempre las plantillas son más cortas. Entonces se volverán a quedar otros tres fuera esta semana. Azpi no llega, ¿vale? Pero yo creo que Azpi llegará para la semana que viene, ¿vale? Para el partido de la Real Sociedad, que serán cuatro entonces. Pero está bien, simplemente es por puestos. Tenemos muchos mediocentros, muchos centrales y mucha gente en el perfil de ataque. Por fuera nos falta gente. Entonces se quedará siempre de esos perfiles, o centrales o mediocentros, cuando sean todos o puntas, alguien fuera por número. No creo que deje fuera nunca un lateral izquierdo o un lateral derecho, porque ahí sí que están más justos. Pero siempre se va a quedar del perfil central, se va a quedar alguien fuera. Porque centrales, creo que si no recuerdo mal, somos seis o siete y depende de dónde cuentes con César o con Gudelj, pueden ser hasta ocho para dos puestos, o tres al más. Se van a quedar fuera siempre centrales, mediocentros o arriba".

Jugadores atenazados por la presión de la situación: "Es normal. Es que cuando un equipo está en una dinámica mala no es fácil jugar con una soltura tremenda. En el descanso os lo digo en serio. Ni cambiamos ni sistema táctico ni nada. Simplemente, les dije que jugaran al fútbol. No cambiamos ningún sistema táctico ni hicimos ninguna modificación. Cuando en mi cabeza me decía voy a hacer tres cambios, voy a cambiar el sistema, no le dije chicos, jugara el fútbol. Soltaros. Y creo que hicimos 25 minutos para mí mejores sin meter goles porque tuvimos tres o cuatro ocasiones que en 25 minutos íbamos a crear 20. No es fácil crear 20. Pero no estuvimos acertados en ese momento donde tenías. Y a lo mejor empatas y el equipo hace así y se crece y va para arriba y mal. Pero lo que diga el compañero dentro de un mal partido un error de concentración nos cuesta un gol y cuando tienes ese buen momento no eres capaz de empatar y venirte arriba. Que el fútbol muchas veces es dentro del partido el gol en contra te da o el gol a favor te quita. Es así. Es así. Yo creo que tenemos que soltarnos y jugar al fútbol. Dentro del planteamiento que hagamos. Me da igual que juguemos con dos delanteros con uno y un mediapunta que jueguen fútbol. Y también en esos momentos de partido donde no puedes tener un error no hacerlo y donde tienes tus opciones para meter el gol meterla".

Sería un problema no ganar a Osasuna: "Sí, sería un problema claro es normal eso sí pero de ahí a, pero bueno si lo queréis pensar y lo quieren pensar no pasa nada, es lo normal. Yo solo pienso en ganar a Osasuna intentar y si no se consigue contra Osasuna que espero que se consiga ganar a la Real Sociedad no será pero un problema sí como cualquiera estamos en problemas ocho equipos de la categoría, nosotros somos uno más pues habrá que hacer las cosas para intentar el último día o antes ojalá antes pues no tener un problema gordo. Pero es que es así, cuando he llegado ya estaba el problema ,no lo creo yo, estaba ya, y ahora yo lo intentando solucionar pero el problema estaba, no he llegado yo y he creado el problema. El problema estaba y vamos intentando solucionar. A lo mejor hasta ahora pues hemos seguido más o menos seguimos en la misma línea ¿vale? Seguimos en la misma más o menos pero el problema estaba entonces vamos a intentar solucionarlo ojalá y eso espero y me estoy dejando la vida por ello vamos a intentar solucionarlo. También son tres fuera de casa, después vienen dos en casa espero que con el ambiente del otro día creo que como todos los equipos hasta este que está enorme que es Osasuna mira sus números como local no tiene nada que ver como visitante. Es así, me ha tocado vivir tres fuera de cuatro qué voy a hacer".