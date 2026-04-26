García Plaza, tras la derrota del Sevilla ante Osasuna: "Estamos muy jodidos, es el mayor reto de mi carrera"

Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, compareció en DAZN y en rueda de prensa al término de la derrota ante Osasuna en El Sadar.

Sensación tras la derrota: Rabia, impotencia, muchas cosas. No entiendo por qué se dan nueve minutos. No logro comprender el otro día a nosotros tres. No sé, no sé. Los dos días que hemos perdido nosotros para remontar, tres, los dos, y ahora nueve. Pues nada, bien. Creo que el equipo ha competido bien, ha tenido para ganar, para perder, para empatar, pero están castigando. En mis cuatro partidos aquí me quedo en el minuto 35 con uno menos el primer día y ahora en el minuto 300 mil. Pues nada, ya está, a competir. Los chavales han competido bien, han estado bien, hemos podido ganar, hemos estado en el partido aquí en un campo muy difícil y creo que el equipo ha dado muy buena imagen, pero de vacío otra vez, de vacío otra vez. Y además lo que digo, no logro entender, es que no logro entender, porque un día son tres, otro día son nueve minutos. No logro entender nada, pero bueno, ya está. Es que las situaciones así te dan nueve minutos por un partido que tampoco hay nada. No logro entenderlo. Pero bueno, es lo que hay, ya está. No hay más, hay que levantarse y trabajar así. Tenemos dos partidos en casa ahora y tenemos que aceptarlos como este, como este, como este. Afrontarlos así y ya está, no hay más".

Preguntas por el tiempo de descuento: "Le pregunté también al otro cuando nos dieron tres. Cuando vamos perdiendo son tres siempre y cuando vamos ganando son nueve. Bueno, pues ya está, ¿qué voy a hacer?"

Cómo ha visto al equipo: "Sí, el equipo ha estado bien. Si es que hoy tenemos que estar diciendo es un punto más, puedes ganar, porque puedes ganar, pero también el jugador de esa zona ha tenido sus ocasiones. Pero es injustísimo que ganen y ya está, no hay más. Es lo que hay, hay que levantarse y preparar el siguiente. Tenemos ahora dos en casa, estamos en una situación complicada, creo que el equipo ya ha dado la cara, ha jugado bien y nada más. Ha jugado bien dentro de lo que es competir el partido y has tenido tus opciones de ganar, pero pues ahora ya digo, en cuatro partidos me han pasado dos cosas que te pasan en una liga, pero bueno, es que no entiendo. Yo todavía le estoy dando vueltas cuando he visto el cartel, digo, no puede ser, nueve minutos que me expliquen por qué, pero es lo que hay. Ya está, no hay más y a levantarse con nuestra gente el lunes en casa con la Real, hay que ganar. Hay que ganar y hasta hoy pensábamos ganar, hemos tenido cerca, hemos tenido más cerca el empate, pero al final, en fin, un saque de banda, un centro, bueno, pues te pasa ahora todo. Con esta dinámica te pasa siempre".

Perdón a la afición: "Es normal que pidan perdón y yo también pido perdón, pero al final hay que, cuando tienes algo en la mano no se te puede escapar, porque no estamos jugando la vida y se te escapa. Y creo que el equipo ha dado la cara, yo creo que sí, que ha tenido situaciones de gol, ha tenido situaciones de llegada, hemos competido, hemos defendido bien, hemos salido bien de contraataque por fuera, que es donde teníamos que hacer daño después de taparlos bien. Hemos aceptado una y nos ha faltado otra vez un poquito más de precisión en esos últimos metros. Es injustísimo para mí el resultado, injustísimo, pero es así, no hay más tutía, no hay más y hay que preparar el siguiente y saber que ahora tenemos dos partidos en casa, que si el equipo juega así, tiene que estar cerca de la victoria, tiene que estar cerca de la victoria y esperemos que sigamos ganándolo en nueve minutos. Si voy perdiendo seguro que me dan tres o cuatro, ya lo verás, porque me han pasado todos los partidos".

La reflexión de García Plaza tras la derrota del Sevilla ante Osasuna

Cómo está el vestuario: "Cuando llegué, pensé que podíamos sacar cuatro o cinco puntos, los chavales se han dejado la vida, están llorando, están destrozados. Nos viene bien tener ocho partidos, porque están muy, muy tocados. Es el mayor reto de mi carrera. Estoy acostumbrado a esta zona, pero construyéndolos yo. Es la más difícil. El Sevilla es un grande de España y Europa, que nadie lo olvide. Nos quedan 15 puntos, vamos a por los tres primeros y después por los otros tres. Sé que llevo poco tiempo para pedirle nada a la afición, pero es vital que el lunes la Real sienta el peso del Sánchez-Pizjuán. Estamos no sé si en la UCI, pero estamos muy jodidos. El fútbol nos lo tiene que devolver".