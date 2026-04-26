Alessio Lisci: "Tenemos que estar mentalizados de que no viene un Sevilla muerto, que van a reaccionar y es el partido más importante del año"

Alessio Lisci, entrenador de Club Atlético Osasuna, compareció en rueda de prensa en la previa al partido que los enfrentará en El Sadar al Sevilla Fútbol Club. El preparador italiano del conjunto rojillo tildó el encuentro frente a los de Luis García Plaza del "partido más importante del año porque nos puede dar esos puntos que nos faltan para estar prácticamente hecha la salvación".

Un partido muy importante para Osasuna: "Es un partido, vuelvo a decirlo, he utilizado esa palabra varias veces, pero es así, es al día de hoy el partido más importante del año y de todos los que hemos jugado. Más importante que Levante, más importante que a la vez en casa, es el más importante porque nos puede dar esos puntos que creo que nos faltan para estar prácticamente hecha la salvación y mañana eso tiene que ser un... ellos van a ir con una necesidad increíble y no solo tenemos que hacer lo mismo, sino que el partido va a ser dificilísimo".

Cómo ve al Sevilla y qué partido espera: "Ellos van a reaccionar, no nos podemos fiar de lo que hemos visto en el último partido, seguro van a reaccionar y no solo tenemos que estar muy preparados. Es un partido muy muy muy importante, muy muy muy difícil. Aprovecho para decir que la afición ya ha dado el primer paso antes de que hablaba yo porque me dicen que se están vendiendo, está prácticamente todo lleno, mañana va a estar y eso aprovecho para darle las gracias a la afición que ha dado ya el primer paso y que mañana sepamos que todo el mundo, que el partido va a ser difícil, que no va a ser un partido de estar donde hay solo un equipo en el campo y reventar al rival, bajo ningún concepto, que en primera edición es muy difícil y mañana más y que van a haber momentos difíciles dentro del partido, los tenemos que pasar todos juntos y todos juntos a sacar los tres puntos y si los sacamos ya a celebrar como toca la salvación y a partir del día siguiente, como dije ya después del Athletic Club, a pisar el acelerador al máximo para ver hasta dónde podemos llegar".

Lisci, tajante con la salvación: "El discurso para mí es absolutamente el mismo, pero lo de siempre, no es que porque uno pueda hacer cuentas no mire atrás, siempre voy a mirar atrás en todo momento y por eso digo que mañana es muy importante para lograr virtualmente o prácticamente casi matemático el primer objetivo, el trascendental y el importante el que no se puede, sobre el que no se puede debatir ni contratar, a partir de ahí lo he dicho, si somos capaces de ganar, al día siguiente iremos otra vez con las cuentas que toca, ahora cuando tienes el objetivo a un paso lo tienes que fijar solo y exclusivamente en ese objetivo, como sea".

Lisci piensa que el Sevilla va a reaccionar: "Cada año es un mundo diferente, hay dinámicas, sobre todo el nivel de los jugadores depende mucho del momento de confianza, porque yo creo que si tienen jugadores buenos, muy buenos, el tema es que quizás no están en su mejor momento de confianza, pero creo que es un club muy histórico de España, es un club con una afición y una masa social increíble y por eso te digo que van a reaccionar, van a reaccionar y no podemos pensar en que es el peor Sevilla de los últimos años. Tú lo puedes pensar, por supuesto, pero tenemos que cambiar el chip porque, repito, tienen jugadores muy buenos que quizás en este momento no son capaces por mis situaciones, por la dinámica, por la inercia, por la confianza, de demostrarlo al cien por cien, pero sí que existen y vienen de hace dos semanas que han ganado el Atlético de Madrid. Entonces tenemos que estar mentalizados de que van a reaccionar y va a ser un partido muy difícil, eso es muy importante que pase este mensaje porque no podemos pensar que venga un Sevilla muerto, que no juegue, que no vaya a hacer nada y que les pasemos por encima porque si no, si la expectativa está aquí y luego pasa otra cosa, pues estaremos equivocando, igual se pueden generar desajustes grandes entre lo que es la realidad y lo que es la expectativa y mañana no debe de pasar porque, repito, tenemos que estar todos juntos y todos juntos empujar, ayudar porque mañana es algo que se acerca muchísimo a la final".