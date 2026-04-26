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Las notas de los jugadores del Sevilla FC ante Osasuna en El Sadar: Vlachodimos no puede evitar siempre las derrotas

Vlachodimos y Castrín, los más destacados en El Sadar frente a Osasuna

Los jugadores del Sevilla FC posan en El Sadar en la previa de Liga ante CA Osasuna

Los jugadores del Sevilla FC posan en El Sadar en la previa de Liga ante CA Osasuna / Sevilla FC

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club, en su partido más completo con Luis García Plaza, se dejó remontar en los minutos finales tras dar por bueno el empate cuando llegó a ir ganando en El Sadar a un Osasuna que tuvo un tirón final de encuentro que le sirvió para en una jugada a balón parado ganar el partido. Los nervionenses quedan muy tocados psicológicamente

Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club

(1) Luis García Plaza: tres de cuatro derrotas. Igual sigue pensando que como "el problema ya estaba antes de llegar" no tiene él capacidad de solucionarlo, pero ha perdido dos partidos ante rivales directos y uno esta tarde ante Osasuna por equivocarse en los cambios y firmar el empate con los mismos. Osasuna, el mejor de LaLiga a balón parado, le gana a balón parado. Igual algo sí que podría haber corregido. La valentía de sentar a Akor y poner a Maupay le dio réditos. Tocado y eliminado, casi por completo, el efecto de nuevo entrenador.

Titulares

(7) Odysseas Vlachodimos: un gran portero, pero no pudo esta vez vestirse de héroe dos veces en el descuento. Quien más ha rendido en toda la temporada y quien seguro que tendrá una buena portería que defender el año que viene. Mejor acierto en materia de fichajes de verano.

(5) José Ángel Carmona: correcto en defensa, sin prodigarse en exceso en ataque y apenas cometiendo errores. Concentrado en un difícil tramo final con las ayudas de Juanlu ante un Osasuna que no paró de colgar balones.

(6) Andrés Castrín: atento en los duelos con Víctor Muñoz y concentrado para anticipar un buen balón filtrado de Oroz a Budimir. El mejor de la zaga en el tramo inicial y apareciendo también en ataque para terminar jugadas. En la última acción le ganó Catena por alto en la jugada del 2-1.

(5) Kike Salas: evitó en la línea el gol de Raúl García en el 73' tras un remate de cabeza del rojillo que se colaba.

(2) Gabriel Suazo: en el minuto cinco ya condicionó el plan de su entrenador viendo una amarilla muy evitable ante Rosier que obligó a que Oso defendiera más bajo para tapar a Víctor Muñoz tras ir permutando de banda con Rubén García. Menos mal que tuvo a Oso.

(5) Djibril Sow: después de una entrada dura que lo condicionó con tarjeta y lo llevó a ser cambiado, justo en la siguiente acción, gana por dentro la posición, lo ve Agoumé y asiste a Maupay con un gran centro medido. En esa acción pudo sufrir una molestia y la amonestación llevó a García Plaza a sacarlo por Mendy y mandar un mensaje de perder intención con balón.

(3) Lucien Agoumé: ni construye ni destruye. Sin balón mal colocado y con él errático. Lo de la mayoría de los días. En el 1-1 pudo ayudar más a cerrar la frontal.

(5) Rubén Vargas: jugando con excesiva libertad en el tramo inicial no se encontró ni fue determinante, pero cuando el equipo mejoró fue también gracias a que él apareció. Ese cambio por Juanlu habrá que ver si no fue simplemente por cansancio.

(5) Oso: la pronta amarilla vista por Suazo le obligó a retroceder metros y ayudarlo para frenar a Rubén García y a Víctor Muñoz, cumpliendo el expediente. En ataque apenas conectó centros tensos que sí acostumbraba en sus primeros días.

(45) Isaac Romero: intentó un gol en la lejanía y fue casi la más peligrosa de la primera mitad, pero tardó en generar con balón en un día que por momentos tuvo espacios.

(5) Neal Maupay: anotó un gol que pudo ser importante, pero su participación, además de dos o tres aperturas con sentido a banda para salir en ataque, no fue trascendental.

Suplentes

(2) Batista Mendy: intrascendente, echó atrás al equipo al quedarse sólo Agoumé.

(4) Juanlu Sánchez: entró por Vargas para ayudar a Carmona y redoblar esfuerzos ante Javi Galán y Víctor Muñoz, pero más tampoco pudo aportar en ataque.

(5) Akor Adams: entró para el descuento y poco más e intentó en una jugada individual meter el único balón de peligro al área.

(4) Peque Fernández: pudo dar calma con balón, frenar el ritmo del partido y darle continuidad a las acciones y no aportó lo que su figura demandaba el Sevilla en ese momento.

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(2) Nemanja Gudelj: dos despejes erróneos y contagió al equipo de nervios en un tramo en el que el capitán debiera haber sido quien calmar las aguas.

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