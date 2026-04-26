El Sadar mide el vértigo de un Sevilla otra vez en puestos de descenso

El Sevilla Fútbol Club saltará este domingo a El Sadar en puestos de descenso. El triunfo del Deportivo Alavés al Mallorca el pasado sábado ha provocado que sean los de Luis García Plaza los que caigan a la quema y confiere todo ello a la visita a Osasuna como clave. Tras el viaje a Pamplona serán sólo cinco fechas las que queden por jugarse de un campeonato que se ha comprimido en su parte baja con una alta cantidad de equipos que todavía no han firmado la permanencia.

El equipo de Luis García Plaza llega herido por la derrota ante el Levante en el Ciutat de Valencia y obligado a reaccionar en un escenario que, en los últimos años, se le ha atragantado de manera evidente. El Sadar se ha convertido en territorio prohibido para los sevillistas, que apenas han sumado dos puntos de los últimos doce posibles en sus cuatro visitas ligueras más recientes.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

El posible once de García Plaza para salir del descenso

García Plaza quedó bastante sorprendido en la previa. Fue cuestionado por una posible destitución si ante Osasuna su Sevilla no es capaz de ganar y salir de la zona roja, pero ante ello dejó claro que "sería el caos total y la locura del fútbol" y que el problema de la situación clasificatoria y social ya estaba en el club antes de él venir hace tres jornadas: "Cuando llegué yo ya estaba el problema, no lo creo yo, y vamos intentando solucionarlo para no tener un problema gordo ni dejar las cosas para el último día, pero el problema estaba".

También, el madrileño habló sobre qué espera ante los de Lisci: "Sería un problema no ganar a Osasuna, y si no se consigue, que espero que sí, hay que ganar a la Real Sociedad. Cuando llegué yo ya estaba el problema, no lo creo yo, y vamos intentando solucionarlo para no tener un problema gordo ni dejar las cosas para el último día. Osasuna suele generar un volumen de centros, remates y situaciones de gol bastante importantes".

No ganar en Pamplona, donde acuden los nervionenses con 28 jugadores y teniendo que hacer posteriormente cinco descartes, puede que no fuera una sentencia como tal a la continuidad de García Plaza en el Sevilla, pero sí que dejaría muy tocado un efecto de nuevo entrenador diluido con dos derrotas ante rivales directos.

Para que la situación no vaya a mayores ni todo haya que solucionarlo a final de mayo, tiene que dar con la tecla en El Sadar, y con la premisa de dejar de regalar goles, la idea pasa por poder tener sobre el campo seguridad defensiva.

Vlachodimos estará bajo palos una jornada más. El griego, único fichaje de Cordón que ha demostrado regularidad y único que se ha consolidado en un once en el que García Plaza puede contar de nuevo con línea de cinco, pero con retoques. Carmona entraría por Juanlu, apercibido, en el carril diestro, Castrín, Gudelj que podría permutar entre el centro del campo y actuar como líbero en defensa, y Kike Salas. Suazo también puede reemplazar a Oso con motivo del desgaste intersemanal y pensando en sumar experiencia a la retaguardia.

Agoumé y Sow se perfilan como titulares en el doble pivote con la posible ayuda de Gudelj, quedando Isaac Romero, Chidera Ejuke y Akor Adams como encargados de convertir y de traer una victoria balsámica y necesaria para Sevilla. En Pamplona no busca brillar, simplemente oxígeno y escapar nuevamente de los puestos de descenso.