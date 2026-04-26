El Sevilla Atlético confirma su descenso a Segunda Federación tras una temporada para el olvido: una victorias en el 2026

El año en clave sevillista es de suspenso. No solo en el primer equipo, sino también en cantera. El primer filial del Sevilla Fútbol Club ha dicho adiós a la temporada tras su derrota frente el Algeciras. El equipo estaba virtualmente descendido y necesitaba ganar para mantener esa opción remota de lograr la permanencia, pero el cuadro dirigido por Marco García no ha conseguido ni siquiera puntuar, como sí consiguió la pasada jornada tras ganar al Ibiza, cuando alargó una fecha más el inevitable descenso.

Tras la victoria del Nastic y la derrota en el Estadio Jesús Navas frente al Sabadell hace dos jornadas, el descenso era cuestión de tiempo y no ha tardado en confirmarse.

La realidad es que hace mucho que el Sevilla Atlético tiró la toalla. Durante el primer tramo de la temporada el equipo se mantenía a pocos puntos de la salvación, pero la marcha de Jesús Galván provocó un cambio en las expectativas por la permanencia. Cuando Galván puso rumbo al Mirandés, los sevillistas estaban a tan solo un punto de la salvación y sumaban tres empates y una victoria en los últimos cuatro partidos. De hecho, la situación no era preocupante sabiendo el precedente de la temporada anterior, en la que el SAT estuvo gran parte de la temporada en una situación similar y finalmente, tras encadenar buenos resultados en el último tramo, luchó en las últimas jornadas por los puestos de Play-Off a Segunda División.

Un 2026 desastroso

Luci tomó las riendas y calcó los resultados de Galván en sus primeras diez jornadas, pero todo dio un vuelco a partir del 2026. A la vuelta del parón navideño, los sevillistas no encontraban la fórmula para sumar puntos y el peso de la distancia sobre la salvación comenzó a caer sobre el equipo.

Hasta el partido frente ante el Atlético Madrileño, que se disputó el 28 de febrero, el Sevilla Atlético no había conseguido sumar un punto y llevaba casi 800 minutos sin anotar un gol. Luci fue destituido tras la derrota ante el Betis Deportivo, dejando a sus espaldas dos victorias, cinco empates, diez derrotas y la salvación a doce puntos.

Marco García, que hasta entonces dirigía al Cadete A de Bruno Luque, pasó a ser el entrenador del filial sevillista, pero sin ningún tipo de esperanzas por lograr el objetivo. Desde su llegada, solo se ha sumado una victoria (dos empates y cuatro derrotas) y solo ha marcado tres goles.

El técnico ha sido realista en rueda de prensa sobre la situación del equipo, que ni siquiera ha estado cerca de luchar por la salvación y no ha escalado ni una posición desde que pisó la de colista hace diez jornadas. ''Anímicamente, están muy tocados, pero tienen que seguir. Sólo espero que algún día, aunque sea como premio a este sacrificio, consigamos al menos una victoria'', afirmó tras el partido frente al Sabadell.

Piezas interesantes en clave Sevilla

Aunque la temporada en general es de suspenso, no es incoherente decir que la plantilla del Sevilla Atlético cuenta con jugadores de mucho peso de cara al futuro del Sevilla Fútbol Club. El descenso de categoría no es sinónimo de mediocridad cuando hablamos de filiales.

Ya estando en Segunda RFEF, el Sevilla dio paso a jugadores como Kike Salas, José Ángel Carmona o Isaac Romero, que fue la irrupción más destacable de los últimos años. El delantero lebrijano anotó once goles en las primeras quince jornadas de Segunda Federación y, aunque saltó tres categorías en el mercado invernal, cayó totalmente de pie para aportar en el primer equipo.

El filial sevillista tiene grandes nombres que van a dar que hablar en un futuro cercano. El primero de ellos es Nico Guillén. El onubense disputó ya minutos en pretemporada de la mano de Matías Almeyda, y esta temporada, a pesar de la situación de su equipo, ha evolucionado considerablemente en su primer año al completo como senior, a pesar de que es juvenil de segundo año (2008). Destaca por su despliegue físico y temple en el juego. Hablamos de un futbolista que abarca mucho campo, capaz de pisar área y hacer repliegues defensivos hasta en los últimos minutos.

Tras la fuga de Alexis Ciria, desde el club quisieron asegurar su futuro y firmaron su renovación hasta el 2029 con una clara proyección de ser jugador de primera plantilla. El centrocampista ha pisado las categorías inferiores de la selección, desde la sub 16 hasta la sub 19, y no deja de ser llamativo su madurez en el juego a pesar de su edad.

Otro de los futbolistas más destacados en la plantilla es Manuel Ángel. El también juvenil de segundo año ha pisado esta temporada el Juvenil A y el Sevilla C, y su irrupción lo ha llevado a completar el último tramo como una pieza indispensable del Sevilla Atlético. Extremo diestro, pero habitual en el perfil zurdo, es un jugador muy habilidoso y que disfruta arrancando hacia el interior. Así mismo anotó el gol en su debut con la selección española sub-18.

Marco García no ha desaprovechado la oportunidad de deshacerse en elogios en ruedas de prensa. El técnico ha mencionado en numerosas ocasiones que le sorprende que sean tan jóvenes y tomen tantas responsabilidades en una categoría tan complicada como la Primera Federación. ''Estarán en la plantilla del Sevilla FC muy pronto. Los dos se están mereciendo ir convocados con el primer equipo'', mencionó tras la gran actuación individual de ambos frente al Sabadell.