Suazo, desolado tras la derrota del Sevilla en El Sadar ante Osasuna: "Me voy a jugar la vida por esta institución para poder dejarla donde tiene que estar"

Gabriel Suazo, lateral izquierdo del Sevilla Fútbol Club, compareció con el gesto serio y alguna lágrima en los micrófonos de DAZN a pie de campo al término del duro golpe en El Sadar ante Osasuna. El conjunto nervionense, después de ir ganando, vio cómo los rojillos les remontaban con dos goles en los últimos minutos que los dejan en puestos de descenso a cinco partidos para que termine LaLiga EA Sports.

Perdón a la afición y malestar por los ochos: "Muchísimo, muchísimo. A pesar de todo, sinceramente dejamos todo, la verdad estoy con un nudo en la garganta. A nosotros cuando vamos a jugar afuera y tenemos que dar resultado, nos dan tres minutos de descuento y cuando nos tiene caer un resultado de vuelta, a nosotros nos dan nueve es una locura de verdad. Tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir peleando. quedan cinco finales más, donde al que le toque, si me toca a mí, me voy a jugar la vida por esta institución para poder dejarla donde tiene que estar, que es en Primera División".

Era una final: "Sí, creo que entramos y demostramos que estábamos jugando una final para nosotros, sinceramente. Luego son esos detalles donde tenemos que estar mucho más adentro, tenemos que dejarnos la vida, es una final. Entramos a jugar una final en cada partido y en las finales se deja todo y se entrega a todos, se deja la vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, la verdad".

Dolidos por la situación: "Obviamente difícil, pero te soy sincera, estoy orgulloso de estar acá. Estoy orgulloso de decir esta camiseta. Por más que me toque estar en este momento difícil, lo enfrento con personalidad, lo enfrento con corazón, lo enfrento con mi humildad de siempre y cada vez que me toque entrar voy a dejar la piel por esta camiseta para poder dejarla donde tiene que estar".

Confianza en García Plaza: "Tenemos que confiar en el cuerpo técnico, en toda la gente, en todos. Tenemos que confiar y tenemos que dejar cómo lo vuelva a repetir la vida en cada balón".

En los medios del Sevilla FC también habló Suazo, donde dejó claro que le darán la vuelta ante la Real Sociedad: "Estoy convencido de que sí. Lo vamos a sacar juntos jugando con corazón y garra. Hay que levantar a los compañeros, estoy orgulloso de estar acá y me voy a dejar la piel y se lo voy a contagiar a todos los compañeros".