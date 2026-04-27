El Sevilla necesita al menos siete puntos para asegurar la permanencia: estos son los cálculos para evitar el descenso

El Sevilla Fútbol Club puede volver a Segunda División. Tras un inicio de siglo XXI bañado en plata, los sevillistas nunca han estado tan cerca de descender. Sin embargo, después de la derrota in extremis frente a Osasuna, el equipo ha quedado muy tocado anímicamente y parece muy complicado que realce el vuelo.

Fran Martínez, más conocido en X como LaLigaenDirecto, ha publicado en sus redes un modelo que calcula los puntos que necesita el Sevilla para continuar un año más en Primera División. El modelo, aplicado en 20.000 simulaciones para cada escenario, desglosa las probabilidades que tienen los sevillistas en función de los puntos que consigan en las cinco jornadas restantes.

Como es evidente, ganando todos los partidos restantes -un hecho más que improbable- el Sevilla se mantendría en la categoría al 100%. Muchos aficionados hablan de la posibilidad de ganar todos los partidos como local. En caso de ganar esos nueve puntos, estaría en Primera División el año que viene en el 99,94% de los casos. Es decir, se podría dar por hecha la permanencia.

La afición podría respirar tranquila en caso de conseguir dos victorias y, al menos, un empate en esos cinco partidos. Con esa combinación de siete puntos el Sevilla también tendría muy encaminada la permanencia (83,53%). Con tan solo dos victorias, o seis puntos en su defecto, las cosas estarían más ajustadas, manteniéndose en un 52,86% de los casos.

Aunque en la teoría no parece tan complicado, la situación que atraviesa el equipo es realmente preocupante. Solo ha conseguido tres de los últimos 18 puntos. Sumando esa misma cantidad, los nervionenses tendría prácticamente imposible el mantenerse en Primera, con un 99,45% de posibilidades de ser equipo de La Liga Hypermotion en ese caso.

Con una victoria tampoco podría respirar tranquilo. Con cuatro puntos, descendería en el 94,68% de los escenarios. Consiguiendo cinco puntos, la cosa cambia, pero tampoco es esperanzador: sería equipo de Segunda División en el 78,57% de los casos.

El complicado calendario que le queda al Sevilla

Las puntuaciones son más complicadas aún sabiendo las jornadas que el Sevilla tiene por delante. En sus precedentes más cercanos, no ha conseguido ganar en la primera vuelta a ninguno de ellos.

Ahora, los de Luis García Plaza tienen por delante dos enfrentamientos seguidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán, siendo el primero frente a la Real Sociedad. Los donostiarras vienen de ganar la Copa del Rey y no se juegan nada al haberse clasificado ya a Europa League. El segundo de los encuentros será ante el Espanyol, el peor equipo de la segunda vuelta de la Primera División y que lleva sin ganar desde la jornada 17.

No conseguir esos tres puntos como local pueden tener unas consecuencias fatales para los sevillistas. Tras estos dos partidos, se le avecina un último tramo muy complicado. Tendrá que visitar al Villarreal, que se sitúa en la tercera posición de la liga.

Tras los groguets, el Sevilla recibirá al Real Madrid como local en la penúltima jornada liguera. Los madridistas ya han dicho adiós a la temporada y no se jugarán nada, al igual que el Villarreal, pero tendrá complicado hacerlo frente a dos de los equipos que se sitúan en lo más alto de la Primera División.

La temporada llegará a su fin en un partido clave ante el Celta de Vigo en Balaídos. Los celtistas llegarán con opciones de entrar en una quinta plaza que puede significar la clasificación a Champions League. Por el contrario, llegarán disputándose el conseguir una plaza para competición europea. El Sevilla puede llegar a un encuentro que será un todo o nada ante un rival que también tendrá que conseguir su objetivo. Un futuro cercano que se torna oscuro en clave sevillista.