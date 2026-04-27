Así prepara el Sevilla la semana para recibir a la Real Sociedad con el descenso más cerca que nunca

El Sevilla Fútbol Club está más cerca que nunca de pisar la Segunda División 25 años después. La derrota ante el Osasuna en el último minuto ha dejado una imagen muy fría en clave sevillista: jugadores y aficionados entre lágrimas porque ven que el descenso es cada día una realidad más palpable. Ahora, desde el club necesitan al menos nueve puntos para respirar con tranquilidad. Algo que, aparentemente, parece complicado viendo la dinámica del equipo y el calendario que tiene por delante.

En la mañana de este lunes, el equipo ha tenido una sesión de recuperación. Llegaron en la madrugada desde Pamplona, siendo recibidos por un hostil grupo de aficionado y un gran número de unidades policiales para evitar consecuencias mayores. Es por eso que la carga de trabajo no será mayor durante los primeros días de la semana. A la recuperación del lunes le seguirá una jornada de descanso.

Será el miércoles cuando el equipo vuelva al trabajo. El grupo entrenará por la mañana, al igual que el jueves, en vistas de preparar una nueva final ante la Real Sociedad, que será el lunes 4 de mayo a las 21:00 horas.

El jueves será un día señalado ya que, tras la sesión de entrenamiento, un protagonista declarará ante los medios en medio de un ambiente pesimista y de crispación. Serán el viernes y el domingo cuando cambie la dinámica. El cuadro blanquirrojo se ejercitará en el Ramón Sánchez-Pizjuán en busca de prepararse en el escenario de la jornada. El sábado también habrá entrenamiento, pero en la ciudad deportiva.

Una catástrofe cada vez más cercana

El Sevilla atraviesa un momento muy delicado, posiblemente el peor de su historia reciente. La destitución de Matías Almeyda y la llegada de Luis García Plaza no ha tenido el impacto que se esperaba dentro de la entidad. El equipo suma su tercera derrota en cuatro partidos y duerme por primera vez en puestos de descenso.

El técnico gallego parece no dar con la tecla que alce el vuelo sevillista. Son cuatro partidos sin conseguir una portería a cero y dos derrotas ante Oviedo y Levante, que han hundido al equipo en una dinámica muy preocupante.

Ahora, por delante tiene Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid como local, y tendrá que visitar a Villarreal y Celta. Rivales muy complicados y contra los que perdió en la primera vuelta. Un escenario que invita a pensar que el descenso sevillista está cerca de consumarse tras años de una gestión pésima.