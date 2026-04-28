Azpilicueta se suma a la lucha por la permanencia

El Sevilla lucha contra marea para lograr la permanencia. Envuelto en una dinámica muy negativa, el club atraviesa su mayor crisis deportiva en su historia reciente. La clave de la permanencia está en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En su estadio tendrá tres encuentros claves para lograr el objetivo.

En el último entrenamiento del cuadro de Luis García Plaza ha tenido una novedad muy positiva. Azpilicueta se ha sumado a la causa al recuperarse de su lesión y ya entrena con el grupo. Una gran noticia, puesto que la experiencia del pamplonés puede ser clave en unos momentos tan tensos como los que le va a tocar vivir a los sevillistas. Además, antes de su lesión, el central estaba en un gran nivel y el equipo era mucho más seguro con él en el campo.

Azpilicueta ha disputado todos los encuentros de esta temporada desde el once titular, evidenciando su importancia. En esos 15 partidos, tiene un balance de cuatro victorias, seis empates y cinco derrotas, que se puede traducir en un 67% de imbatibilidad. De hecho, antes de su primera lesión de la temporada, con el jugador sano y completando todos los minutos, el Sevilla encadenó tres victorias en cuatro partidos.

Nadie cuestiona el plus que supone contar con el central a la zaga, pero esa inestabilidad física lo ha llevado a perderse muchas jornadas y quien sabe si la historia fuese otra con el jugador en buena forma. Con Azpilicueta en el verde el equipo ha encajado tan solo doce goles, un balance vital teniendo en cuenta que el Sevilla es el equipo que más goles encaja de la Primera División.

Los cinco partidos que decidirán el futuro del Sevilla

El Sevilla tiene cinco partidos por delante para lograr la permanencia. Tres de ellos serán en el Sánchez-Pizjuán (Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid) y puede que sea en su feudo donde esté la llave de la salvación. Lejos de Nervión visitará al Real Madrid y Celta de Vigo, que seguramente se jugará en esa última jornada el entrar en competición europea.

Aunque el equipo quedó muy tocado tras la derrota frente a Osasuna, desde la afición se ha realizado un movimiento en las redes sociales para actuar como el jugador número 12 y empujar a un equipo falto de ánimos y de calidad para lograr el objetivo.