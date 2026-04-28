Eder Sarabia no confía en la salvación del Sevilla: ''No sé si está preparado''

''No sé si está preparado para estar ahí en el barrio''. Así ha evaluado Eder Sarabia, entrenador del Elche, rival por la permanencia con el Sevilla, la situación del cuadro de Luis García Plaza. El técnico del equipo ilicitano estuvo en la noche del pasado lunes en El Larguero de la Cadena Ser para comentar la lucha tan ajustada en la zona baja de la clasificación.

El Sevilla ha encadenado resultados pésimos ante sus rivales directos y esta jornada ha dormido una jornada más en la zona roja de la tabla. Aunque hace un mes parecía que los descensos ya estaban adjudicados, Levante y Oviedo han sumado buenos resultados que les han dado vida. ''Las puntuaciones de los de abajo están siendo extraordinarias'', mencionaba Sarabia, que tras comentar las pocas posibilidades de los oviedistas y el buen momento de forma del Levante, para terminar diciendo que ''el Sevilla es lo menos esperado'' en esta situación.

La realidad es que esta parecía una temporada de transición y más tranquila. Matías Almeyda parecía haber encajado a la perfección y, durante muchas jornadas, el equipo respiraba con tranquilidad. Ha sido en este último tramo de liga cuando las cosas se han torcido en clave sevillista. Las derrotas a domicilios ante Oviedo y Elche, sumado a la positividad que rodea al resto de rivales en esta competición particular, invitan a augurar un final oscuro para el Sevilla.

La permanencia del Sevilla, a estas alturas y en el contexto que atraviesa el equipo, está complicada. La gestión del club desde la llegada al cargo de José María Del Nido Carrasco ha estado marcada por un ambiente de crispación y unos resultados muy pobres. En cuestión de meses, el equipo pasó de levantar su séptima Europa League, a pelear por no descender. Ahora, tras tres temporadas coqueteando con el descenso, parece que está más cerca que nunca de consumarse.

Cinco finales para lograr la salvación

Ahora el Sevilla tiene cinco partidos por delante para tratar de salir del pozo. Tres de esos encuentros son en el Sánchez Pizjuán (Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid), por lo que seguramente la llave de la permanencia esté en esos partidos como local.

Lejos de Nervión lo tiene complicado, ante rivales de la zona alta de la tabla: Villarreal y Celta de Vigo. El cuadro de Luis García Plaza necesita al menos ganar dos partidos para encaminar la salvación, algo que parece complicado, aunque la afición ya prepara una gran movilización para llevar en volandas al equipo en los partidos en Nervión.