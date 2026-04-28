Gudelj hace un llamamiento a la afición del Sevilla para lograr la permanencia: ''No dudéis porque nosotros no dudamos. Lo vamos a hacer''

El Sevilla tiene la soga al cuello. Al borde de consumar el descenso, el equipo atraviesa una situación muy delicada, ya no solo por resultados, sino por sensaciones. Sus competidores directos encadenan buenos resultados y los de Luis García Plaza no logran levantar cabeza tras cinco derrotas en los últimos seis partidos. Además, la imagen que se vio tras la derrota in extremis ante Osasuna fue muy preocupante: jugadores tirados en suelo y entre lágrimas.

Es por eso que desde la afición se ha realizado una movilización en redes para poder levantar el ánimo del equipo en los tres partidos cruciales que los sevillistas jugarán como local. Gudelj, primer capitán de la plantilla, ha animado a que los sevillistas ''lleven en volandas al equipo''. ''Sufrimos por nosotros, por nuestras familias, pero sobre todo por nuestra afición, la que siempre está, la que nunca nos deja. Sufrimos por vosotros, sevillistas'', ha publicado el serbio en sus redes sociales.

Gudelj ha querido calmar también el ambiente de crispación que se vive en estos días en clave Sevilla: ''No os merecéis lo que estáis viviendo. Lo sabemos y asumimos la responsabilidad de la situación límite en la que estamos'', ha mencionado, para rematar diciendo que quiere que los sevillistas se sientan ''orgullosos de un grupo de jugadores que el lunes os va a entregar su alma y su corazón''.

Una situación muy delicada

El Sevilla no depende directamente de si mismo porque, ahora mismo, está en la zona roja de la tabla y ya se ha enfrentado con todos sus rivales directos. ''La grandeza del Sevilla FC nos exige que saquemos al club de donde está'', reconocía el capitán, para continuar seguido con el llamamiento a la afición: ''No dudéis porque nosotros no dudamos. Lo vamos a hacer''.

''No os pido nada, porque sé que entendéis mejor que nadie el momento crucial que se avecina. Sé que vais a estar ahí. Sé que nos vais a empujar, que nos vais a llevar en volandas'', ha añadido. Gudelj ha evocado a los grandes hitos que ha conseguido el club gracias al ambiente que se vive en el Sánchez-Pizjuán: ''Sé de lo que somos capaces cuando esa comunión grada-equipo se hace realidad en nuestro templo de Nervión. Porque ya lo he vivido. Porque ya lo he sentido''.

Por último, el capitán ha augurado que ''el lunes será como en nuestras grandes noches, aunque los objetivos sean diferentes, pero la lucha sigue siendo por lo mismo: lo mejor para nuestro Sevilla FC'', para finalizar con un mensaje claro: ''Siempre Sevilla. ¡Vamos Sevilla!''.