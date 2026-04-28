El juicio contra el aficionado del Sevilla FC que llamó "mono" a Vinicius Jr. en el Pizjuán es pospuesto hasta septiembre

El juicio previsto para este 29 de abril contra un aficionado del Sevilla FC que llamó "mono" a Vinicius Jr. en el Pizjuán se celebrará finalmente el 22 de septiembre en la Audiencia Provincial de Sevilla. La Fiscalía pide un año y nueve meses de cárcel para el sevillista por la comisión de un delito de contra la integridad moral. El Ministerio Público recoge en su escrito de acusación que este hincha llamó "mono" al futbolista varias veces durante los 90 minutos de encuentro, simuló "los gestos de los primates" y le hizo "uh, uh, uh, uh".

La Fiscalía relata que el aficionado se encontraba en la grada de Gol Norte, en una zona muy cercana al terreno de juego durante la disputa del encuentro disputado entre el Sevilla FC y el Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en octubre de 2023. "Se dirigió a [Vinicius] de forma reiterada insultándole con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador, profiriendo contra el mismo gritos y gestos de menosprecio de carácter racista hacia su persona generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca".

Las "manifestaciones de menosprecio consistieron en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando de forma repetida "mono" así como los sonidos "uh, uh, uh, uh", onomatopeya que imita el sonido emitido por los monos y que, como es público y notorio, ha sido proferido en diversas ocasiones por grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra durante el transcurso de un partido de fútbol".

Asimismo, explica el escrito de acusación que todo se produjo delante de todos los aficionados que acudieron al estadio aquel día y "ante una audiencia importante de televisión, radio y medios de comunicación escritos y digitales". El Sevilla FC ya expulsó al socio nada más conocerse los hechos.

No hay acusación por delito de odio

En este caso están personados tanto La Liga como el Real Madrid. A este aficionado se le acusa de un delito contra la integridad moral penado en el artículo 173.1 del Código Penal y se le suma un agravante por haber actuado "por motivos racistas", según la Fiscalía. Se le solicita un año y nueve meses de prisión.

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Además de la pena de cárcel, se le podría imponer una sanción por tiempo de dos años de prohibición de acceso a los estadios. En caso de imponérsele esta sanción, implicaría que no podrá acceder a estadios donde se celebren partidos de la LFP o de competiciones organizadas por la RFEF. En este punto, la Fiscalía reseña que se refiere a partidos de Copa del Rey, Supercopa de España y de Europa, partidos profesionales de competiciones internacionales, así como de selecciones nacionales de cualquier categoría. Hace mención a Primera RFEF, aunque también están organizadas por la Federación Española de Fútbol las categorías de Segunda y Tercera RFEF, por lo que la prohibición se extendería a ellas y este aficionado quedaría relegado a ver fútbol regional.