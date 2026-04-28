Cinco derrotas de cinco: el preocupante precedente del Sevilla contra los equipos que le quedan para conseguir la permanencia

El Sevilla no ganó contra ninguno de los equipos que tiene por delante en las cinco jornadas que quedan. No es que no ganara, sino que perdió los cinco encuentros de la primera vuelta. Los de Luis García Plaza están obligados a ganar al menos dos encuentros para poder encaminar la permanencia. Sin embargo, las sensaciones y los precedentes contra los rivales que tiene por delante auguran un final fatal en clave sevillista.

El primero de los partidos al que el Sevilla debe hacerle frente será la Real Sociedad. Los donostiarras ya han dado prácticamente por finalizada su liga, aunque tienen opciones remotas de optar a la quinta plaza que le dé un posible acceso a Champions League. En liga no pasan por su mejor momento: solo una victoria en los últimos cinco partidos.

En la ida, ambos equipos se enfrentaron en un contexto muy diferente al actual. El Sevilla de Almeyda parecía despegar y, la Real Sociedad, aun con Sergio Francisco, venció a los blanquirrojos con dos tantos de Oyarzabal que lo sacaron de la zona de descenso.

El siguiente partido será el que es, aparentemente, el más asequible: el Espanyol. Los de Manolo González habían completado una primera vuelta de ensueño que lo asentaba en puestos europeos. A partir del inicio del año, el cuadro perico ha dado un bajón sin precedentes. No gana desde la jornada 17 y solo suma cinco puntos de los últimos 48 posibles, siendo el peor equipo de la segunda vuelta.

Los de la ciudad condal ven cada día más cerca los puestos de descenso y necesitar ganar un partido para poder respirar con tranquilidad y recuperar sensaciones. Ambos equipos se enfrentaron en noviembre, con un 2-1 favorable para los catalanes.

La permanencia, lejos de Nervión

El Sevilla debe dejar los deberes hechos en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Como visitante, Luis García Plaza no está dando con la tecla y ha desechado puntos clave: cayó derrotado ante Real Oviedo y Levante. De los últimos tres rivales, dos serán fuera de Sevilla. El primero de ellos será frente al Villarreal. Los groguets tienen virtualmente certificada su clasificación a Champions League, pero no han dejado de pisar el acelerador.

Los de Marcelino García Toral no pierden como local en liga desde enero. Además, los sevillistas no ganan al cuadro amarillo desde 2021 y, en su casa, desde 2017. En el Sánchez-Pizjuán, los sevillistas cayeron derrotados 1-2 con un gol en los últimos minutos.

El último partido como local es frente al Real Madrid. Los nervionenses no vencen a los madridistas desde 2018, como local, cuando golearon con un contundente 3-0. Esta campaña, en el Santiago Bernabéu, el Sevilla perdió por 2-0.

La liga la cerrará en Balaídos. El Celta tampoco pasa por un buen momento de forma, aunque tiene encaminada la clasificación a competición europea. Suma cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Los de Claudio Giráldez no logran recuperarse de la eliminación en cuartos de final en la Europa League. En la ida, Marcos Alonso anotó un gol desde los once metros en los últimos compases del partido que le dio tres puntos al Celta.