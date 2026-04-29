La igualdad entre Sevilla y Real Sociedad en Nervión llega con objetivos muy diferentes en el horizonte

El Sevilla contra la Real Sociedad es todo un clásico de La Liga. Puede que el de esta temporada sea el más marcado en los últimos años. Los sevillistas necesitan -más bien, deben- hacerse fuertes en su casa para poder salir de los puestos de descenso.

Por su parte, el conjunto donostiarra no llega con la temporada terminada como muchos pueden pensar por su consecución del título copero. Los de Matarazzo pueden alcanzar aún la quinta plaza que, por el momento, da acceso a la Champions League.

En las últimas temporadas este ha sido una cita marcada por la lucha por entrar en la máxima competición continental. El enfrentamiento entre el Sevilla de Lopetegui y la Real de Imanol era una fecha señalada en sendas aficiones. Ahora, para los sevillistas es un duelo de vida o muerte, mientras que los de San Sebastián quieren aspirar a más.

Un duelo muy igualado

En los últimos cinco años, los resultados en Nervión han evidenciado lo igualada que ha sido la rivalidad entre ambos equipos. En el Sánchez-Pizjuán, el balance es de dos victorias para cada uno y un empate.

El precedente más reciente en el Ramón Sánchez-Pizjuán se remonta a 2024. En aquel encuentro, los vascos vencieron 0-2 y los dirigidos por aquel entonces por García Pimienta ni siquiera dispararon a puerta.

En el mismo año, los sevillistas vencieron a la Real en Nervión. Fue en la 2023/24, la última vez que sucedió. Aquel día los sevillistas se distanciaron del descenso y se confirmaba el efecto Quique Sánchez-Flores. Un doblete de En-Nesyri encaminó aquella jornada, que terminó sentenciando Ramos con un testarazo.

El comienzo de la recesión del Sevilla se dio en la 2022/23. Aunque aquel año terminó tocando plata, en Liga comenzó con sensaciones pésimas que lo llevaron a dormir varias jornadas en puestos de descenso. Una de esas veces fue por culpa de los realistas, que vencieron 1-2 en un partido en el que el Sevilla jugó con dos menos desde el minuto 34.

En la 2021/22 el resultado fue un insípido 0-0, todo lo contrario a la lluvia de goles que se vivió la temporada anterior. En ese partido En-Nesyri brilló con un hat-trick para darle los tres puntos a los sevillistas, que se asentaban en la cuarta plaza. El resultado final fue de 3-2 y cuatro de los tantos se anotaron en los primeros 15 minutos.

La obligación de ganar

El Sevilla está obligado a sumar de tres para poder seguir en la lucha por la permanencia. El equipo quedó muy tocado tras la derrota frente a Osasuna y no ganar el lunes puede suponer un gran golpe del que sería complicado recuperarse.

Desde el club ya se preparan para vivir una gran noche en la que la afición palie la falta de calidad del equipo. Los jugadores se están movilizando para difundir y animar el plan de la afición de hacer el Sánchez-Pizjuán un escenario incómodo para los visitantes y poder tratar de sumar en casa los puntos necesarios para encaminar la salvación.

A pesar de las duras imágenes tras el partido en El Sadar, ya en el entrenamiento de este martes se ha respirado un ambiente diferente. También en parte motivado por la presencia de Jesús Navas, aunque desde el club, con las declaraciones de Cordón o el comunicado de Gudelj, es evidente que tienen esperanzas en que todo salga adelante por complicado que parezca.